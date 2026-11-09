Из Самары в Китай прибыл первый маршрутный контейнерный поезд с российским горохом

Из Самары в Китай прибыл первый маршрутный контейнерный поезд с продовольственным грузом. Состав сформирован из 76 сорокафутовых контейнеров с горохом общим весом более 2 тыс. тонн и отправлен со станции Безымянка (Куйбышевская железная дорога) до станции Чэнсян (провинция Сычуань, Китай). Поезд проследовал через погранпереход Забайкальск и далее в Китай. Протяженность маршрута превысила 7 тыс. километров.

Оператором перевозки выступило АО «РЖД Бизнес Актив» (дочернее общество ОАО «РЖД»), компания предоставила платформы и контейнеры для сервиса.

– Запуск нового маршрута – стратегически важный шаг для Куйбышевской железной дороги. Станция Безымянка, связанная с мощным промышленным кластером Поволжья, благодаря этому проекту, переходит на новый уровень контейнерной логистики, – отметил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Для перевозки груза применена технология с использованием биг-бэгов (гибких контейнеров), которая обеспечивает его защиту и делает транспортировку более эффективной и экономичной.

Контейнерный поезд отправлен по согласованному расписанию с грузоотправителем. В рамках данной услуги с клиентом заранее определены время отправления и прибытия, станции выгрузки и пропуска через железнодорожные узлы.

Отметим, что с начала года со станций Куйбышевской железной дороги отправлено свыше 511 контейнерных поездов по согласованному расписанию, сообщает пресс-служба КбшЖД.