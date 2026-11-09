Софья Палкина из Самарской области номинирована ВФЛА на звание лучшей спортсменки года

Всероссийская федерация легкой атлетики проводит ежегодное голосование по выбору лучших спортсменов года в рамках премии «Золотая шиповка».



Премия «Золотая шиповка» призвана отметить и признать выдающиеся заслуги спортсменов, тренеров, судей и организаторов, внесших значимый вклад в развитие российской легкой атлетики.



В номинации «Лучшая спортсменка года» выдвинута Софья Палкина из Самарской области. В этом году на счету нашей метательницы победы на чемпионате и Кубке России, в командном чемпионате России, на Спартакиаде народов России и в Кубке сильнейших спортсменов, а также лучший результат российского сезона в метании молота - 75,36.



Принять участие в голосовании можно до 15 ноября в соцсетях ВФЛА:

Фото: минспорта СО