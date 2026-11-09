В Самаре прошёл Фестиваль русской кухни, организованный региональным Минпромторгом

Главная цель фестиваля — популяризация подлинной русской кухни как части нематериального культурного наследия страны, поддержка предприятий общественного питания и фермерских хозяйств, а также продвижение аутентичных отечественных продуктов.

В рамках фестивальной программы производители представили блюда, приготовленные по старинным и классическим рецептам. Посетители оценили кулинарные шедевры, приготовленные в настоящей русской печи в рамках проекта «От души из печи».

Неотъемлемой частью фестиваля стала масштабная выставка-продажа изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, отмеченных региональными знаками «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области».

Денис Гурков, министр промышленности и торговли Самарской области:

«Самарская область была в числе первых регионов страны, кто начал системно возрождать формат фестивалей русской кухни, и сегодня для нас это уже добрая традиция. Национальная кухня — это важнейшая часть культурного кода и нематериального наследия нашего народа, фундамент для развития внутреннего туризма, ресторанного бизнеса и индустрии гостеприимства, сообщает пресс-служба Минпромторга Самарской области.

Фото: Минпромторг Самарской области