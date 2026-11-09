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Инспекторы ГАИ СО  провели профилактические встречи с участниками дорожного движения

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В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции продолжают системную работу по формированию у подрастающего поколения навыков безопасного поведения на дорогах.

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции продолжают системную работу по формированию у подрастающего поколения навыков безопасного поведения на дорогах.
Так, в Самаре, в одном из детских садов, прошло мероприятие по созданию отряда ЮПИД - Юных помощников инспекторов движения.
В рамках мероприятия дошкольники в игровой форме закрепили базовые правила поведения пешеходов, изучили значения дорожных знаков и сигналов светофора, отработали последовательность действий при переходе дороги.
В Жигулёвске госавтоинспекторы совместно с участниками отряда ЮИД провели для ребят творческий мастер‑класс.
В ходе занятия детям напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения и рассказали, как оставаться заметными на дороге в тёмное время суток.
Основной частью встречи стало изготовление световозвращающих аксессуаров в цветах российского флага.
Ребята своими руками создали световозвращатели, совмещая творчество с изучением значения государственных символов.
В завершение встречи участники повторили правила безопасного перехода проезжей части и основы грамотного поведения на улицах.
Сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» совместно со специалистами центра по профилактике детского дорожно‑транспортного травматизма провели занятия с дошкольниками в рамках проекта «Лаборатория безопасности».
В ходе занятий ребята вместе с сотрудником Госавтоинспекции моделировали типичные дорожные ситуации и детально разбирали алгоритмы безопасного поведения на проезжей части.
В Кошкинском районе прошла профилактическая акция «Внимание, водитель!», направленная на предупреждение дорожно‑транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и закрепление у детей навыков безопасного поведения на дороге.
В акции приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, специалисты Центра по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике, а также отряды ЮИД.
В ходе встречи участникам дорожного движения напомнили ПДД, в том числе правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности.
В рамках акции детям вручили световозвращающие браслеты и брелоки, пояснив, что эти аксессуары помогают водителям заметить пешеходов при недостаточной видимости.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции обратились к автолюбителям с призывом проявлять особую внимательность вблизи образовательных организаций и пешеходных переходов, заблаговременно снижать скорость и учитывать возможное появление детей на дороге.
В завершение встреч участники поблагодарили полицейских за важную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Полиция Самара

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