В Самарской области собираются создать Центр русского хлеба

В Самарской области планируют создать новый туристический проект — Центр русского хлеба на территории исторической мельницы Стройкова и Якимова, которая является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает агентство по привлечению инвестиций Самарской области, пишет Коммерсантъ.

Ожидается, что проект восстановит комплекс зданий 1906 года постройки и вернет Самаре ее забытую идентичность «хлебной столицы» Российской империи. Центр будет включать музейные пространства, ремесленную пекарню «Белотурка», улицу мастеров и современные общественные зоны с выходом к Волге.

В агентстве отмечают, что Центр русского хлеба станет драйвером туристического потока и еще одним поводом для инвесторов присмотреться к Самарской области.