Набиуллина заявила о сохранении дефицита кадров в России

Дефицит кадров в России несколько ослаб, однако предпосылок для его полного устранения в обозримом будущем нет. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Дефицит кадров несколько смягчился… но нет предпосылок для того, чтобы он полностью исчез в обозримом будущем», — отметила глава Центробанка.

Заявление прозвучало на совместном заседании комитетов Госдумы, посвящённом подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028—2029 годов, пишет РТ.