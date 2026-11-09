В Самаре мужчина убил знакомого, оскорбившего его супругу

Прокуратура Железнодорожного района г. Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 61-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).

Государственный обвинитель представил суду доказательства того, что в апреле 2025 года к мужчине и его супруге в гости пришел знакомый. Втроем они распивали алкоголь. Спустя время хозяин квартиры вышел в магазин за спиртным. В это время между женщиной и гостем произошла ссора.

Вернувшись домой, мужчина вступился за жену, в адрес которой продолжали поступать оскорбления и угрозы. Он взял на кухне нож и ударил им несколько раз обидчика, стоявшего к нему спиной, в голову, шею, туловище и конечности.

От полученных повреждений потерпевший скончался, а подсудимый с места происшествия скрылся. Однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.