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Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев

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Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев

Сегодня, 9 ноября, в 18:00 глава Промышленного района города Самары Иван Сухарев проведет прямой эфир с жителями.

В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги работы в 2026 году. В центре внимания – темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог в рамках нацпроекта и других действующих в регионе программ. Также глава района коснется темы жилищно-коммунального хозяйства и подготовки к отопительному сезону 2026-2027 и других актуальных для района и города вопросов.

Иван Сухарев также ответит на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», и вопросы, которые вы зададите в комментариях к эфиру. Подключайтесь!

Присоединиться к прямому эфиру можно будет по ссылке: https://vkvideo.ru/live-74315431_456245249 . Также смотрите прямую трансляцию в эфире телеканала «Самара-ГИС».

Теги: В центре внимания

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