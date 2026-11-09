Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев

Сегодня, 9 ноября, в 18:00 глава Промышленного района города Самары Иван Сухарев проведет прямой эфир с жителями.



В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги работы в 2026 году. В центре внимания – темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог в рамках нацпроекта и других действующих в регионе программ. Также глава района коснется темы жилищно-коммунального хозяйства и подготовки к отопительному сезону 2026-2027 и других актуальных для района и города вопросов.



Иван Сухарев также ответит на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», и вопросы, которые вы зададите в комментариях к эфиру. Подключайтесь!



Присоединиться к прямому эфиру можно будет по ссылке: https://vkvideo.ru/live-74315431_456245249 . Также смотрите прямую трансляцию в эфире телеканала «Самара-ГИС».