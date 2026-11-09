В Самаре в рамках проекта «ШАГИ» прошла «Битва дронов»: школьникам передали спортивные дроны для тренировок

Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты "РКС-Самара" достали почти 10 тонн мусора из канализационной насосной станции
Специалисты "РКС-Самара" достали почти 10 тонн мусора из канализационной насосной станции
Набиуллина: значительную часть замороженных активов россиян удалось вернуть
Набиуллина: значительную часть замороженных активов россиян удалось вернуть
В Промышленном районе Самары водитель сбил женщину и уехал
В Промышленном районе Самары водитель сбил женщину и уехал
Жители Самары чаще всего ездили на самокатах от Ладьи до Речного вокзала и по проспекту Юных Пионеров
Жители Самары чаще всего ездили на самокатах от Ладьи до Речного вокзала и по проспекту Юных Пионеров
Самарский океанариум временно закроют на реновацию
Самарский океанариум временно закроют на реновацию
Самарская область – в топ-5 ПФО по числу жителей с самозапретом на кредиты
Самарская область – в топ-5 ПФО по числу жителей с самозапретом на кредиты
В Октябрьском  районе Самары женщина пострадала в столкновении автомобилей
В Октябрьском районе Самары женщина пострадала в столкновении автомобилей
На отпуск летом 2027 рассчитывают 42% самарцев
На отпуск летом 2027 рассчитывают 42% самарцев
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.14
0.35
EUR 92.19
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на День курицы!
7 ноября День рождения Исторического парка «Россия - моя история» отметят в Самаре
В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре в рамках проекта «ШАГИ» прошла «Битва дронов»: школьникам передали спортивные дроны для тренировок

188
В Самаре в рамках проекта «ШАГИ» прошла «Битва дронов»: школьникам передали спортивные дроны для тренировок

6 ноября глава города Самары Иван Носков посетил школу № 10 «Успех», где состоялись соревнования «Битва дронов» среди учеников — участников проекта «Школьная академия городских инициатив» («ШАГИ») и команды городской администрации. В рамках визита школе передали в дар 2 спортивных дрона Betafpv Air75 II Brushless Whoop Quadcopter Champion для дальнейших занятий и тренировок. Новые FPV-дроны позволяют пилоту видеть полет от первого лица с помощью специальных очков и управлять аппаратом в движении.

«Летом, когда мы приезжали в школу в рамках проекта «ШАГИ», ребята как раз предложили развивать направление беспилотных технологий, организовав уличную секцию по пилотированию дронов. Мы договорились с администрацией школы провести мини-соревнования — сегодня они состоялись. Пока не все получается идеально: ребятам еще предстоит освоить управление дронами, но это дело практики. Спортивные дроны для подготовки к соревнованиям приобрел коллектив единомышленников, и мы передали их школе, чтобы все желающие ученики могли попробовать себя в управлении беспилотниками. Отдельно хочу поблагодарить Сергея Павловича Карасёва — инициатора проекта, который передал в дар школе еще два дополнительных FPV дрона», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Перед началом соревнований участники прошли инструктаж и ознакомились с правилами управления беспилотниками. В «Битве дронов» приняли участие учащиеся 10 и 11 классов школы № 10 «Успех». К соревнованиям также присоединились глава города Иван Носков, руководитель Департамента цифрового развития Александр Якушкин, консультант отдела информационных ресурсов и безопасности Департамента цифрового развития Андрей Кистанов, инструктор по беспилотным летательным аппаратам регионального отделения ДОСААФ России по Самарской области Александр Нелипович и тренер команды Михаил Яковенко — представитель Поволжского государственного колледжа, студент первого курса направления «Беспилотные авиационные системы».

«Участвовать в «Битве дронов» очень интересно, потому что здесь можно не просто узнать, как устроены беспилотники, но и самостоятельно попробовать ими управлять. Это требует внимания, точности и хорошей реакции. Здорово, что у нас в школе есть возможность заниматься таким современным и перспективным направлением», – поделился учащийся школы № 10 «Успех» Дмитрий Годяев.

По словам директора школы № 10 «Успех» Сергея Терентьева, большое внимание в образовательном учреждении уделяется подготовке будущих инженерно-технических специалистов. В этом году в школе за счет средств областного и городского бюджетов был проведен капитальный ремонт спортивного зала. При поддержке Правительства Самарской области в этом году материально-техническая база школы пополнилась современным оборудованием: беспилотниками, 3D-принтером, фрезерными станками для обработки металла и дерева, станком лазерной резки и комплектом для занятий робототехникой. Для углубленного изучения физики, математики и информатики в школе работают профильные инженерные классы. Также реализуется программа предпрофессиональной подготовки в рамках «Ростехкласса». Кроме того, школа сотрудничает с ПАО ОДК «Кузнецов» и выступает одной из его опорных образовательных площадок, ориентированных на подготовку кадров для промышленности.

Отметим, всего в этом году в рамках проекта «ШАГИ» было реализовано девять инициатив. В школе № 15 появился «Открытый школьный музей», в школе № 132 — пространство «Вдох» с амфитеатром во внутреннем дворе, в школе № 92 — интерактивное пространство «Самара. Космос. Первые», а в лицее «Престиж» — стела «Мирный атом» в память о героях ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Ученики школы № 32 разработали проект «Поле возможностей» и модернизировали спортивную площадку, в школе № 105 создали воркаут-зону, в школе № 68 — пространство «Экопарк. Школьный сквер», а в школе № 94 — пространство «Точка притяжения».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев
9 ноября 2026  11:51
Прямой эфир с жителями проведет глава Промышленного района Самары Иван Сухарев
202
Поезд Деда Мороза сделает остановки в двух городах Самарской области
8 ноября 2026  11:09
Поезд Деда Мороза сделает остановки в двух городах Самарской области
1448
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев обратился к участникам и зрителям парада в День памяти военного парада 1941 года в Куйбышеве.
7 ноября 2026  15:59
В Самаре состоялся памятный парад в честь 85-й годовщины военного парада 1941 года
927
В пятницу, 6 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел учредительное собрание Попечительского совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.
6 ноября 2026  20:37
Вячеслав Федорищев возглавил Попечительский совет регионального отделения Российского военно-исторического общества
1007
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии мемориальной доски с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову.
6 ноября 2026  20:19
В Самаре открыли мемориальную доску с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову
924
Весь список