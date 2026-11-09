Самарцы стали чаще покупать мужские ювелирные украшения

Аналитический центр SOKOLOV изучил данные о продажах мужских ювелирных украшений, приобретенных мужчинами в розничных магазинах бренда в Самаре за январь–сентябрь 2026 года, и сравнил их с аналогичным периодом прошлого года.

В денежном выражении продажи мужских ювелирных украшений, приобретенных мужчинами, в Самаре выросли на 21%. Самым заметным оказался рост в Волгограде, который возглавил рейтинг с результатом +78%. В топ-3 также вошли Казань (+37%) и Саратов (+37%). В России продажи выросли на 18%.



Средний чек мужского ювелирного украшения в Самаре за январь–сентябрь составил 8 782 рубля. Лидером по этому показателю стал Волгоград — 14 322 рубля. В топ-3 также вошли Сочи со средним чеком 11 537 рублей и Саратов — 10 629 рублей. В России показатель составил 8 521 рубль.



Среди мужских украшений самарцы чаще выбирали кольца и браслеты. Из металлов наиболее востребованными стали сталь, серебро и красное золото. По оформлению чаще предпочитали изделия без вставок или с эмалью, фианитами и другими недрагоценными вставками.

SOKOLOV сегодня – один из лидеров российского ювелирного рынка, вертикально интегрированный холдинг, объединяющий крупнейшее в России ювелирное производство полного цикла и омниканальную дистрибуцию.