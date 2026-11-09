В России изменят правила медосмотра

С 1 марта 2027 года в России изменится порядок медицинского контроля водителей: автомобилистов с выявленными противопоказаниями к управлению транспортом начнут направлять на внеочередное освидетельствование. На прохождение комиссии отведут три месяца после получения уведомления. Если водитель не выполнит это требование или медики подтвердят противопоказания, действие права управления соответствующими категориями транспорта прекратят.

Нововведение коснется автомобилистов независимо от возраста, пишет URA.RU.