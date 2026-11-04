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В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона
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В День народного единства губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона

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Сегодня, 4 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню народного единства.

Сегодня, 4 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню народного единства.

Обращаясь с приветственной речью к присутствующим, глава региона отметил, что в разные исторические периоды именно сплоченность была опорой и основой безопасности Российского государства и его развития.

«Сегодня мы, как и наши предки, обращаемся к тому, что нас объединяет, что скрепляет народы России. Это общая историческая судьба, общие ценности, язык и культура, общая гордость за героическое прошлое и сегодняшние достижения выдающихся жителей страны и нашего региона», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор поблагодарил ветеранов СВО и военнослужащих отряда «БАРС-Крылья» за их мужество и самоотверженность. А также всех, кто оказывает поддержку участникам СВО и их семьям.

В рамках праздничного мероприятия «Единство народов России» глава региона вручил государственные награды жителям, внесшим большой вклад в развитие Самарской области, в укрепление межнационального согласия, тем, кто служит на благо России, на благо своего региона. Среди них работники промышленности, здравоохранения, культуры, образования и других отраслей, участники СВО, многодетные матери.

Почетной грамотой Президента РФ награждены: Заместитель директора по безопасности обособленного подразделения «Снежное» акционерного общества «Самарская региональная энергетическая корпорация» Павел Жданов; мастер дорожный филиала «Самарское дорожно-эксплуатационное управление» акционерного общества «Агентство по содержанию автомобильных дорог» Михаил Колодников; врач-педиатр участковый врачебной амбулатории с. Обшаровка государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Приволжская центральная районная больница» Владимир Мухачев.

Почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям» вручен коллективу Самарского медицинского колледжа имени Ляпиной. За более чем полуторавековую историю учреждение подготовило около 54-х тысяч специалистов.

Президент России Владимир Владимирович Путин своим Указом присвоил высшее звание «Мать-героиня» Нине Буравовой из города Жигулевска Самарской области. Сегодня в ходе мероприятия глава региона Вячеслав Федорищев вручил ей эту высокую награду.

Почетный знак Губернатора Самарской области «За вклад в укрепление дружбы народов» Вячеслав Федорищев вручил директору автономной некоммерческой организации «Центр социального и межкультурного партнерства «Содружество» Дмитрию Мюльбаху.

Памятная медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» вручена ученику 7-го класса из села Надеждино Андрею Зотову - за самообладание и решительность, проявленные при пожаре.

«Мы все вместе сохраняем и приумножаем богатство, крепость и мощь страны. Стойко и мужественно, как наши деды и прадеды. Не зря Куйбышев стал городом Трудовой доблести. Эти традиции продолжаем независимо от возраста, национальности, рода деятельности. Мы все с вами вместе, как команда региона, команда Самарской области, команда нашего лидера — нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Хочу от нас всех выразить слова безмерной благодарности и поддержки Владимиру Владимировичу Путину за то, что наша страна развивается, процветает и преодолевает любое препятствие в любой период. Уверен, все цели, которые поставлены перед нами нашим лидером и нашими жителями, будут достигаться благодаря тому, что мы вместе», - сказал Вячеслав Федорищев.

После церемонии награждения глава региона пригласил на сцену Героев России Андрея Еремина, Максима Девятова, Дениса Портнягина, Михаила Тамбовцева, Сергея Ярашева. Зал приветствовал Героев России стоя.

«День народного единства – я первый раз прочувствовал этот праздник на фронте. Именно прочувствовал. Когда вместе с дагестанцем, чеченцем, татарином, башкиром отстаивал интересы нашей большой страны. Сейчас эти люди на фронте держат оборону и делают все возможное, чтобы достичь целей, поставленных Президентом Российской Федерации. Здесь сейчас в тылу противник пытается нас запугать, и наши ребята, которые вернулись с фронта по состоянию здоровья, вызвались в «БАРС-Крылья» нас защищать. Разных национальностей, разных конфессий, но все вместе направлены на одну цель – на Победу», – сказал Герой России Максим Девятов.

Председатель Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева выступая с приветственным словом к гостям мероприятия отметила: «В этом году праздник особенный, потому что он проходит в Год единства народов России, объявленный нашим национальным лидером, нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Все, что делается в нашей стране, это делается для нас, ради нас. И все мы верим, что всегда победит правда, что всегда победит вера, что всегда победит только лучшее, на что рассчитывает человек. Уважаемые жители Самарской области! Пусть в каждой вашей семье будет тепло и взаимопонимание. И только тогда, когда в маленькой ячейке общества будет мир и согласие, это, как круги по воде, разойдется по всему миру. С праздником!»

 

Фото:   Иван Макеев

Теги: Акценты В центре внимания Мероприятия Самара

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