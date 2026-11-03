Курьерам в России запретят выезжать на тротуары

В Правила дорожного движения внесут поправку, согласно которой курьерам запретят выезжать на тротуары. Это следует из проекта Минтранса России, с текстом которого ознакомился «Ъ».

В марте этого года президент России Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД рассмотреть запрет на движение по тротуарам для курьеров, которые развозят заказы на электровелосипедах. Проблема обсуждалась и в декабре 2025 года на заседании Совета по правам человека. Тогда президент говорил о жалобах граждан на то, как передвигаются курьеры по городу.

Минтранс по поручению президента прописал запрет в проекте поправок. В министерстве отметили, что курьеры ездят не только на электросамокатах, но и на мощных мопедах, из-за чего в случае столкновения пешеходы могут серьезно пострадать. Работа над документом велась три года. Изменения многократно обсуждались на разных площадках. Минтранс опубликует финальную версию документа для общественного обсуждения в ближайшие время.