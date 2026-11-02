На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева обсудили реализацию плана Года единства народов России

В понедельник, 2 ноября, на оперативном совещании в областном Правительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили реализацию плана мероприятий Года единства народов России в регионе.

Обращаясь к участникам, руководитель области напомнил: 4 ноября страна отмечает День народного единства. В 2026 году, объявленном Президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов России, этот праздник приобретает особое значение.

Вячеслав Федорищев также сообщил, что сегодня стартовала Международная неделя «Народы России». Для Самарской области, где исторически живут и трудятся представители многих народов, эта тема особенно значима.

«Межнациональное согласие, уважение к традициям и общая ответственность за будущее региона – это основа нашего развития. Мы в течение года реализуем целый комплекс мероприятий, направленных на объединение потенциалов общественных организаций, учреждений культуры, образования», – подчеркнул губернатор.

С докладом о проделанной работе, достигнутых результатах и запланированных мероприятиях выступил министр внутренней политики Самарской области Сергей Володченков.

Как сообщил руководитель профильного ведомства, в настоящее время реализуется региональный план, который включает порядка 70 мероприятий и охватывает все муниципальные образования. Основной задачей, по его словам, является вовлечение жителей в культурные, просветительские и общественные инициативы.

День народного единства, центральной программой которого станет «Единство народов России», является ключевым тематическим событием года. В регионе также пройдут «Большой этнографический диктант», акция «Ночь искусств», выставочный проект «Лица России» и другие мероприятия.

Отдельно министр отметил успешную практику сельского поселения Курумоч Волжского района: проект «В единстве наша сила», отправной точкой которого стало восстановление Богоявленского храма – памятника архитектуры начала XX века, одержал победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

«Вокруг этой инициативы возрождаются народные промыслы, создан фонд костюмов Самарской губернии, проводятся соревнования по традиционным русским видам спорта. Восстановление храма послужило толчком для более широкой работы по сохранению самобытности – своего «культурного кода» данной территории», – пояснил Сергей Володченков.

По его словам, важно обобщить полученный опыт, трансформировать его в лучшие практики и тиражировать на территории Самарской области в качестве системной работы для укрепления народного единства и общегражданских ценностей.

По итогам доклада глава региона дал министру конкретные поручения.