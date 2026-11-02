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На совещании с губернатором Вячеславом Федорищевым обсудили строительство и ввод соцобъектов

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В понедельник, 2 ноября, на оперативном совещании губернатор Вячеслав Федорищев дал поручения строительному блоку в части повышения эффективности работы по объектам социальной инфраструктуры.

В понедельник, 2 ноября, на оперативном совещании губернатор Вячеслав Федорищев дал поручения строительному блоку в части повышения эффективности работы по объектам социальной инфраструктуры.
«Наша задача — чтобы проблематика ушла и в рамках правильных нормативов, правильного подхода стройкомплекс Самарской области в едином ключе выполнял задачи, которые нам ставят Президент и Правительство», — подчеркнул губернатор.

О ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов доложил заместитель председателя правительства Самарской области – министр строительства Алексей Тихомиров.

В целом на ближайшие три года запланировано строительство и ввод 38 объектов: школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, а также других объектов социальной инфраструктуры. Общий объем финансирования до 2029 года, с учетом 2026 года, составит почти 20 млрд рублей, большая часть из которых это средства областного бюджета. Строительство ведется в рамках шести государственных программ, основной объем финансирования приходится на образование и здравоохранение.

Так, в целях повышения доступности образования предусмотрено строительство 5 детских садов на 1130 мест в Самаре и Тольятти, 6 школ на 5608 мест в Сызрани, Тольятти и Ставропольском районе.
12 проектов реализуются по линии здравоохранения и социального обслуживания. Также продолжается строительство 6 объектов культуры и 5 объектов физкультуры и спорта.

В текущем году предусмотрен ввод 6 соцобъектов. Уже работают пансионат для пожилых людей, престарелых и инвалидов «Созвездие», детская поликлиника в Самаре. До конца года предстоит ввести еще 4 объекта: школу в Сызрани, поликлинику в Кинеле, дом-интернат для престарелых в Самаре и дом культуры в селе Усолье Шигонского района.

Ряд объектов будет завершен, по предварительным оценкам, в 2027-2028 годах. Это, в частности, третий комплекс Самарского театра юного зрителя «СамАрт», новое здание театра «Грань» в Новокуйбышевске и детская школа искусств в селе Большая Черниговка, физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Красный Яр и комплекс «Олимп» в поселке Суходол Сергиевского района, поликлиника в селе Подстепки, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» в Ставропольском районе, реконструкция Камышлинской центральной районной больницы с пристроем, и несколько других.

В период 2028-2029 гг. планируется выполнить 5 объектов. По словам Алексея Тихомирова, отдельная задача — решить проблему дефицита школьных мест в микрорайоне Крутые Ключи. «Здесь минстроем подготовлены предложения по финансированию строительства школы на 1 360 мест в 2028-2029 годах. Начало конкурсных процедур сможем организовать уже в 2027 году», — сообщил он.

«Причины переносов сроков мы в этом зале не раз обсуждали. С одной стороны, они достаточно типовые, но с другой стороны, за каждым из таких переносов стоит кропотливая работа или ее отсутствие – строительного блока Самарской области. Вы этот блок возглавили, у вас есть сейчас полномочия процессы менять, переводить их в современное русло, людей менять, назначать профессионалов. Там, где вы видите что-то стопорится, материалы формировать и мне докладывать — я буду передавать коллегам в контрольно-надзорные органы», — обратился губернатор к министру.

Каждый объект должен быть на контроле ведомства. «Ваша задача – результат», — подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к Алексею Тихомирову.

 

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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