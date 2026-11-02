В облправительстве состоялось заседание рабочей группы по благоустройству территорий

В Правительстве Самарской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам повышения качества содержания и благоустройства территорий. Заседание прошло под председательством первого заместителя Губернатора – председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова.

​Напомним, рабочая группа сформирована по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Регулирование содержания и благоустройства территорий, централизации этой сферы и внедрение единых правил и стандартов для всех муниципалитетов являются приоритетными направлениями работы областных властей.

​В состав рабочей группы входят министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, министерство градостроительства, представители ресурсоснабжающих организаций, депутатского корпуса, главы муниципалитетов.

​Участники заседания рассмотрели вопросы о внедрении модельных правил благоустройства в муниципальных образованиях Самарской области, приведении в надлежащее состояние фасадов зданий, строений и сооружений, а также их входных групп, готовности к зимнему содержанию территорий городских округов Самара, Тольятти, Сызрань и Новокуйбышевск, включая организацию уборки снега и применение противогололедных материалов.

По итогам заседания профильным министерствам и главам администраций городских округов даны соответствующие поручения, направленные на усиление контроля за качеством благоустройства и обеспечение бесперебойного содержания дорожно-уличной сети в зимний период.​

​Исполнение этих и других поручений находится на постоянном контроле Правительства Самарской области.