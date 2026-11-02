Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения масштабной праздничной программой, объединяющей познавательные экскурсии, творческие активности и зрелищные выступления. Мероприятие рассчитано на разные возрастные группы: для детей подготовлена насыщенная интерактивная программа, для подростков и взрослых — серия тематических экскурсий, раскрывающих ключевые вехи российской и городской истории.

Детская программа (0+) включает экскурсии и мастер‑классы, где история раскрывается через творчество и игру:

● 11:00 — экскурсия «Древняя история оживает»: знакомство с историей в доступной и увлекательной форме;

● 12:00 — мастер‑класс «Сладкий день рождения»: практическое занятие с созданием праздничного угощения (от Самарского техникума кулинарного искусства)

● 13:00 — мастер‑класс «Традиционные русские росписи»: освоение элементов народных орнаментов и художественных техник

● 14:00 — мастер‑класс «Аленький цветочек»: творческая интерпретация русской сказки

● 15:00 — концертная программа «Мастерская балета Евгении Мессель» и Кирилла Острецова: сочетание хореографии и музыки как особый художественный акцент праздника

Программа для гостей от 12 лет предлагает углублённое знакомство с историческими периодами:

● 12:00 — экскурсия «Рюриковичи»: эпоха становления Древней Руси.

● 13:00 — экскурсия «Романовы»: путь династии и её влияние на судьбу страны.

● 14:00 — экскурсия «От великих потрясений к Великой Победе»: о переломных событиях XX века и их последствиях.

● 15:00 — экскурсия «Куйбышев — запасная столица»: вклад города в историю Великой Отечественной войны.

● 16:00 — экскурсия «Самара от крепости до губернии»: эволюция города от первых укреплений до губернского центра.

В течение всего дня для посетителей будут работать:

● фотозона для памятных снимков;

● аниматоры и мимы, поддерживающие праздничную атмосферу;

● 9 интерактивных площадок с «ожившими» героями разных эпох: участники смогут собирать отметки на специальной карте, пройти все точки и принять участие в розыгрыше призов;

● в холле — выставка кукол в народных костюмах, демонстрирующая этнографические детали традиционной культуры;

● юбилейная выставка фотошколы «Самара», представляющая авторский взгляд на городские сюжеты и знаковые места.

Формат мероприятия построен на принципе «история как приключение»: сочетание классических экскурсий с интерактивными и творческими форматами позволяет сделать прошлое понятным и эмоционально близким для широкой аудитории. Особое внимание уделено семейному посещению — программы для детей и взрослых дополняют друг друга, позволяя каждому члену семьи найти занятие по интересам.

Дата проведения: 7 ноября 2026 года.

Место проведения: Исторический парк «Россия — моя история», г. Самара.

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