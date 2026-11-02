Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения

Я нашел ошибку
Главные новости:
Публичные слушания по бюджету региона впервые проведёт областной парламент
Главный финансовый документ приняли в первом чтении.
«Единая Россия» закрепляет в бюджете приоритеты развития страны и соцподдержки граждан
Активисты движения «Волонтёры Победы» в Самаре совместно с добровольцами МБУ «Самарский Дом молодёжи» проведут памятную церемонию возложения цветов.
В Самаре пройдёт акция по возложению цветов ко Дню народного единства 
4 ноября с 08:00 до 14:00 в Самаре временно ограничат движение транспорта, включая СИМ, на участке дороги к кладбищу «Лесное».
Забег «В беге мы едины»: в Самаре временно ограничат движение транспорта на участке дороги к кладбищу «Лесное»
До 5 ноября учащиеся школ с 1 по 11 класс и учреждений дополнительного образования России могут принять участие во Всероссийской акции «Поздравь Деда Мороза», которая пройдет в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школ
Самарские школьники могут принять участие во Всероссийской акции «Поздравь Деда Мороза»
В Саратове продолжается розыгрыш турнира памяти олимпийских чемпионов по фехтованию.
Спортсмены региона - призеры всероссийских соревнований по фехтованию
Российское общество «Знание» запустило акцию, приуроченную ко Дню народного единства и организованную в рамках Года единства народов России.
Поликультурная среда как ресурс: уроки единства от лектора Общества «Знание» в Самарской области
В Москве завершился пятый международный турнир «Москва - вселенная каратэ». Соревнования собрали спортсменов из 52 стран, в том числе из 19 европейских.
Сулейман Пахомов и Анна Чернышева из Самарской области- призеры международных соревнований по каратэ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.56
-0.12
EUR 89.66
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения
В День народного единства Исторический парк «Россия - моя история» в Самаре приглашает на просветительский фестиваль
В гТольятти открылась молодежная карьерная точка Кадрового центра «Работа России»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения

191
Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения

Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения масштабной праздничной программой, объединяющей познавательные экскурсии, творческие активности и зрелищные выступления. Мероприятие рассчитано на разные возрастные группы: для детей подготовлена насыщенная интерактивная программа, для подростков и взрослых — серия тематических экскурсий, раскрывающих ключевые вехи российской и городской истории.

Детская программа (0+) включает экскурсии и мастер‑классы, где история раскрывается через творчество и игру:

11:00 — экскурсия «Древняя история оживает»: знакомство с историей в доступной и увлекательной форме;

12:00 — мастер‑класс «Сладкий день рождения»: практическое занятие с созданием праздничного угощения (от Самарского техникума кулинарного искусства)

13:00 — мастер‑класс «Традиционные русские росписи»: освоение элементов народных орнаментов и художественных техник

14:00 — мастер‑класс «Аленький цветочек»: творческая интерпретация русской сказки

15:00 — концертная программа «Мастерская балета Евгении Мессель» и Кирилла Острецова: сочетание хореографии и музыки как особый художественный акцент праздника

Программа для гостей от 12 лет предлагает углублённое знакомство с историческими периодами:

12:00 — экскурсия «Рюриковичи»: эпоха становления Древней Руси.

13:00 — экскурсия «Романовы»: путь династии и её влияние на судьбу страны.

14:00 — экскурсия «От великих потрясений к Великой Победе»: о переломных событиях XX века и их последствиях.

15:00 — экскурсия «Куйбышев — запасная столица»: вклад города в историю Великой Отечественной войны.

16:00 — экскурсия «Самара от крепости до губернии»: эволюция города от первых укреплений до губернского центра.

В течение всего дня для посетителей будут работать:

фотозона для памятных снимков;

аниматоры и мимы, поддерживающие праздничную атмосферу;

9 интерактивных площадок с «ожившими» героями разных эпох: участники смогут собирать отметки на специальной карте, пройти все точки и принять участие в розыгрыше призов;

в холле — выставка кукол в народных костюмах, демонстрирующая этнографические детали традиционной культуры;

юбилейная выставка фотошколы «Самара», представляющая авторский взгляд на городские сюжеты и знаковые места.

Формат мероприятия построен на принципе «история как приключение»: сочетание классических экскурсий с интерактивными и творческими форматами позволяет сделать прошлое понятным и эмоционально близким для широкой аудитории. Особое внимание уделено семейному посещению — программы для детей и взрослых дополняют друг друга, позволяя каждому члену семьи найти занятие по интересам.

Дата проведения: 7 ноября 2026 года.

Место проведения: Исторический парк «Россия — моя история», г. Самара.  

0+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В День народного единства Исторический парк «Россия - моя история» в Самаре приглашает на просветительский фестиваль
02 ноября 2026, 12:55
В День народного единства Исторический парк «Россия - моя история» в Самаре приглашает на просветительский фестиваль
В этот день пространство парка станет площадкой для живого диалога с прошлым – через экскурсии, творческие практики, музыку и уникальные экспонаты. Общество
215
Кадровый центр «Работа России» открыл в Тольятти молодежную карьерную точку. Площадка расположилась на базе Дворца творчества детей и молодежи и рассчитана на школьников, студентов и молодых людей до 35 лет.
30 октября 2026, 11:29
В гТольятти открылась молодежная карьерная точка Кадрового центра «Работа России»
Кадровый центр «Работа России» открыл в Тольятти молодежную карьерную точку. Площадка расположилась на базе Дворца творчества детей и молодежи и... Общество
612
25 октября в самарском ТЦ МЕГА состоялся шахматный турнир, который собрал 188 участников. По оценке Федерации шахмат Самарской области, соревнование стало одним из крупнейших в регионе за несколько лет.
26 октября 2026, 15:49
В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников
25 октября в самарском ТЦ МЕГА состоялся шахматный турнир, который собрал 188 участников. По оценке Федерации шахмат Самарской области, соревнование стало одним из... Общество
1019
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
2 ноября 2026  13:37
Срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря
194
2 ноября, в день футбольного матча в Самаре усилят работу транспорта
2 ноября 2026  11:17
2 ноября, в день футбольного матча в Самаре усилят работу транспорта
266
7 ноября в Самаре состоится Парад Памяти
2 ноября 2026  11:08
7 ноября в Самаре состоится Парад Памяти
266
Самарцы оценили благоустройство городских парков в среднем на 3,5 балла
2 ноября 2026  11:00
Самарцы оценили благоустройство городских парков в среднем на 3,5 балла
251
Сроки ремонта участка трамвайной линии по улице Арцыбушевской в Самаре еще продлили
2 ноября 2026  09:36
Сроки ремонта участка трамвайной линии по улице Арцыбушевской в Самаре еще продлили
268
Весь список