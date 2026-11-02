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Самарская область в числе лауреатов Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России»

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Центральная конкурсная комиссия утвердила итоги Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2025 года.

Центральная конкурсная комиссия утвердила итоги Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2025 года. На конкурс была подана 201 заявка от 75 субъектов Российской Федерации. Конкурс, проводимый Минэкономразвития РФ с 2014 года, является главным индикатором качества работы системы «Мои Документы» в стране. Самарская область впервые вошла в число лауреатов престижного федерального состязания, подтвердив высочайший стандарт предоставления государственных услуг в регионе.
«Цель конкурса – объективная оценка профессиональной компетентности руководителей и специалистов МФЦ, повышение качества организации и предоставления государственных  и муниципальных услуг, мотивация к профессиональному росту, внедрение инновационных и клиентоцентричных решений, а также масштабирование лучших практик работы МФЦ по всей стране. Оценка заявок осуществлялась конкурсной комиссией на основании критериев, включающих качество сервиса, показатели эффективности, инновационности, клиентского опыта и результатов реализации проектов и стратегий развития МФЦ», – прокомментировал статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.
Среди ключевых достижений региона – победа проекта Многофункционального центра муниципального района Ставропольский в номинации «Лучший проект МФЦ». Жюри отметило уникальные управленческие и технологические решения, направленные на создание максимального комфорта для жителей. 
Также в категории «Лучший универсальный специалист МФЦ» звание лауреата присвоено Титовцевой Анне-Марии, специалисту отдела приема и выдачи документов МФЦ м.р.Ставропольский. Анна-Мария Титовцева вошла в число 25 лучших специалистов страны, эксперты высоко оценили ее профессионализм, компетентность и чуткое отношение к гражданам.
Напомним, ранее минцифры Самарской области сформировало рейтинг наиболее востребованных виртуальных помощников, интегрированных в национальный мессенджер МАХ (МАКС). Лидером пользовательского спроса стал чат-бот МФЦ региона  - https://max.ru/mfc_samregion_max_bot. 
По информации Минэкономразвития РФ, сегодня МФЦ функционируют во всех 89 субъектах Российской Федерации и обеспечивают доступ к услугам для 98,5% населения – от крупных городов до малых удалённых населённых пунктов. Сеть МФЦ насчитывает порядка 9,6 тыс. офисов, свыше 47 тыс. окон приёма и выдачи документов. В системе работают почти 69 тыс. специалистов. Ежегодно через МФЦ предоставляется более 700 государственных и муниципальных услуг, а количество обращений граждан в 2025 году составило 188,7 миллиона. Уровень удовлетворённости граждан качеством обслуживания достигает 99,5%.

Теги: Самара

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