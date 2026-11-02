Сулейман Пахомов и Анна Чернышева из Самарской области- призеры международных соревнований по каратэ

В Москве завершился пятый международный турнир «Москва - вселенная каратэ». Соревнования собрали спортсменов из 52 стран, в том числе из 19 европейских. В числе призеров турнира - спортсмены из Самарской области.

Сулейман Пахомов, кумитэ, до 60 кг - золото

Анна Чернышева, кумитэ, до 55 кг - бронзп

Спортсменов приветствовал министр спорта России Михаил Дегтярев.

- Российское каратэ имеет богатые традиции и сильную отечественную школу. Сегодня этим видом спорта занимаются более 317 тысяч человек, а наши спортсмены успешно выступают на международных соревнованиях. В прошлом году Всемирная федерация каратэ (WKF) приняла решение о допуске российских спортсменов к командным соревнованиям. Это стало важным шагом на пути к возвращению российского каратэ на международную арену, - отметил Михаил Дегтярев.

Фото: минспорта СО