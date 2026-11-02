7 ноября в Самаре состоится Парад Памяти, посвященный легендарному военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве.



В период подготовки и проведения мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 07:00 до 14:00 7 ноября ограничат движение транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности по следующим участкам улично-дорожной сети города:

– по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской;

– по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской;

– по улице Вилоновской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской;

– по улице Фрунзе от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской.



Также по вышеуказанным участкам улиц с 18:00 6 ноября до 14:00 7 ноября будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств, включая СИМ. Кроме того, с 07:00 2 ноября до 22:00 7 ноября вводится запрет на остановку и парковку в периметре площади имени В.В. Куйбышева.



Действие ограничений не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области.



Общественный автотранспорт с 07:00 до 14:00 7 ноября будет работать по скорректированным схемам: объезд в оба направления предусмотрен для автобусов маршрутов №№ 24, 91.



Ознакомиться с временными схемами движения и перекрытия участков улиц в историческом центре города можно в приложениях. Обращаем внимание жителей и гостей города Самары на необходимость заранее планировать свои поездки.