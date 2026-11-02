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В Главном управлении ФССП России по Самарской области состоялась церемония награждения сотрудников Службы

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В Главном управлении ФССП России по Самарской области состоялась церемония награждения сотрудников Службы

В преддверии Дня судебного пристава в Главном управлении ФССП России по Самарской области состоялась церемония награждения сотрудников Службы, особо отличившихся при исполнении профессиональных обязанностей.
Ведомственными наградами и почетными грамотами были отмечены сотрудники, внесшие большой вклад в решение задач, стоящих перед службой судебных приставов, проявивших высокие достижения в служебной деятельности.
Врио главного судебного пристава Самарской области Илья Николаевич Решетняк поздравил троих сотрудников с получением первых специальных званий и торжественно вручил им погоны.
Наиболее значимой наградой стала медаль «Ветерана Федеральной Службы», ее удостоилась судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Советского района — Юрцева Светлана Александровна. Светлана Александровна проработала в Службе более 20 лет и за свой неоценимый вклад была удостоена этой значимой награды.

Теги: Судебные приставы

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