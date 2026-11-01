Вячеслав Федорищев поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники и ветераны Федеральной службы судебных приставов!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша служба занимает достойное место в системе органов государственной исполнительной власти. В России это единственный орган, уполномоченный осуществлять принудительное исполнение судебных решений.

Результативная деятельность службы судебных приставов напрямую влияет на ситуацию в экономике и социальной сфере, наполняемость областного бюджета и, что крайне важно, – укрепляет веру наших граждан в справедливость, силу закона и авторитет государства. Сотрудники ведомства бдительно стоят на страже законности, защищая интересы людей, чьи права были нарушены.

Несмотря на колоссальные объемы находящихся в работе исполнительных документов и высокие нагрузки самарским судебным приставам удаётся эффективно справляться с поставленными задачами.

Благодарю вас за высочайший профессионализм, ответственность и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей. Спасибо ветеранам ведомства, чей вклад в развитие и укрепление службы вызывает искреннее уважение и признание. Особые слова благодарности за поддержку участников специальной военной операции, внимание к их семьям.

Не сомневаюсь, что ваша деятельность и в дальнейшем будет способствовать укреплению основ российской государственности, формированию правового сознания жителей нашего региона, достижению победы в СВО.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев