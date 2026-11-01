В начале ноября в Самарской области отменят десятки электричек

График поменяют пригородные поезда со 2 по 9 ноября на маршруте Сызрань – Самара – Кинель, пишет Обоз-инфо.
Об этом предупредили в Самарской пригородной пассажирской компании. Мера необходима для ремонтных работ на перегоне Чапаевск – Звезда.
Так отменяются следующие электрички:
2 ноября 2026 года, направление Самара – Сызрань-1:
- № 7565 Мирная (отпр. 13.56) – Сызрань-1 (приб. 16.56)
- № 6553 Смышляевка (отпр. 15.42) – Безенчук (приб. 17.36)
- № 7103 Самара (отпр. 16.07) – Сызрань-1 (приб. 18.00)
- № 6555-7573 Смышляевка (отпр. 18.50) – Звезда (20.26–20.40) – Сызрань-1 (приб. 22.10)
Направление Сызрань-1 – Самара:
- № 6550/6549 Безенчук (отпр. 17.50) – Водинская (приб. 20.06)
3, 5, 6 ноября 2026 года, направление Самара – Сызрань-1:
- № 7553 Самара (отпр. 06.36) – Сызрань-1 (приб. 09.07)
- № 7545 Самара (отпр. 07.32) – Новокуйбышевская (приб. 07.58)
- № 7565 Мирная (отпр. 13.56) – Сызрань-1 (приб. 16.56)
- № 6553 Смышляевка (отпр. 15.42) – Безенчук (приб. 17.36)
- № 7103 Самара (отпр. 16.07) – Сызрань-1 (приб. 18.00)
- № 6555-7573 Смышляевка (отпр. 18.50) – Звезда (20.26–20.40) – Сызрань-1 (приб. 22.10)
Направление Сызрань-1 – Самара:
- № 6578 Безенчук (отпр. 04.37) – Мирная (приб. 06.17)
- № 7570 Сызрань-1 (отпр. 05.58) – Мирная (приб. 08.55)
- № 6580 Чапаевск (отпр. 06.41) – Мирная (приб. 08.03)
- № 7104 Сызрань-1 (отпр. 08.44) – Самара (приб. 10.44)
- № 7544 Новокуйбышевская (отпр. 08.45) – Самара (приб. 09.13)
- № 6550/6549 Безенчук (отпр. 17.50) – Водинская (приб. 20.06)
4, 7, 8 ноября 2026 года, направление Самара – Сызрань-1:
- № 7555 Мирная (отпр. 06.09) – Сызрань-1 (приб. 09.07)
- № 7141 Самара (отпр. 08.36) – Сызрань-1 (приб. 10.19)
- № 7565 Мирная (отпр. 13.56) – Сызрань-1 (приб. 16.56)
- № 7143 Самара (отпр. 14.03) – Сызрань-1 (приб. 15.52)
- № 6555-7573 Смышляевка (отпр. 18.50) – Звезда (20.26–20.40) – Сызрань-1 (приб. 22.10)
Направление Сызрань-1 – Самара:
- № 6578 Безенчук (отпр. 04.37) – Мирная (приб. 06.17)
- № 7570 Сызрань-1 (отпр. 05.58) – Мирная (приб. 08.55)
- № 7142 Сызрань-1 (отпр. 11.15) – Самара (приб. 13.05)
- № 7144 Сызрань-1 (отпр. 16.25) – Самара (приб. 18.07)
- № 6550/6549 Безенчук (отпр. 17.50) – Водинская (приб. 20.06)
9 ноября 2026 года, направление Самара – Сызрань-1:
- № 7553 Самара (отпр. 06.36) – Сызрань-1 (приб. 09.07)
- № 7545 Самара (отпр. 07.32) – Новокуйбышевская (приб. 07.58)
Направление Сызрань-1 – Самара:
- № 6578 Безенчук (отпр. 04.37) – Мирная (приб. 06.17)
- № 7570 Сызрань-1 (отпр. 05.58) – Мирная (приб. 08.55)
- № 6580 Чапаевск (отпр. 06.41) – Мирная (приб. 08.03)
- № 7104 Сызрань-1 (отпр. 08.44) – Самара (приб. 10.44)
- № 7544 Новокуйбышевская (отпр. 08.45) – Самара (приб. 09.13)
Ряд электропоездов последуют по новому графику. С ним можно ознакомиться на сайте Самарской пригородной пассажирской компании.