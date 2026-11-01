В начале ноября в Самарской области отменят десятки электричек

График поменяют пригородные поезда со 2 по 9 ноября на маршруте Сызрань – Самара – Кинель, пишет Обоз-инфо.

Об этом предупредили в Самарской пригородной пассажирской компании. Мера необходима для ремонтных работ на перегоне Чапаевск – Звезда.

Так отменяются следующие электрички:

2 ноября 2026 года, направление Самара – Сызрань-1:

№ 7565 Мирная (отпр. 13.56) – Сызрань-1 (приб. 16.56)

№ 6553 Смышляевка (отпр. 15.42) – Безенчук (приб. 17.36)

№ 7103 Самара (отпр. 16.07) – Сызрань-1 (приб. 18.00)

№ 6555-7573 Смышляевка (отпр. 18.50) – Звезда (20.26–20.40) – Сызрань-1 (приб. 22.10)

Направление Сызрань-1 – Самара:

№ 6550/6549 Безенчук (отпр. 17.50) – Водинская (приб. 20.06)

3, 5, 6 ноября 2026 года, направление Самара – Сызрань-1:

№ 7553 Самара (отпр. 06.36) – Сызрань-1 (приб. 09.07)

№ 7545 Самара (отпр. 07.32) – Новокуйбышевская (приб. 07.58)

№ 7565 Мирная (отпр. 13.56) – Сызрань-1 (приб. 16.56)

№ 6553 Смышляевка (отпр. 15.42) – Безенчук (приб. 17.36)

№ 7103 Самара (отпр. 16.07) – Сызрань-1 (приб. 18.00)

№ 6555-7573 Смышляевка (отпр. 18.50) – Звезда (20.26–20.40) – Сызрань-1 (приб. 22.10)

Направление Сызрань-1 – Самара:

№ 6578 Безенчук (отпр. 04.37) – Мирная (приб. 06.17)

№ 7570 Сызрань-1 (отпр. 05.58) – Мирная (приб. 08.55)

№ 6580 Чапаевск (отпр. 06.41) – Мирная (приб. 08.03)

№ 7104 Сызрань-1 (отпр. 08.44) – Самара (приб. 10.44)

№ 7544 Новокуйбышевская (отпр. 08.45) – Самара (приб. 09.13)

№ 6550/6549 Безенчук (отпр. 17.50) – Водинская (приб. 20.06)

4, 7, 8 ноября 2026 года, направление Самара – Сызрань-1:

№ 7555 Мирная (отпр. 06.09) – Сызрань-1 (приб. 09.07)

№ 7141 Самара (отпр. 08.36) – Сызрань-1 (приб. 10.19)

№ 7565 Мирная (отпр. 13.56) – Сызрань-1 (приб. 16.56)

№ 7143 Самара (отпр. 14.03) – Сызрань-1 (приб. 15.52)

№ 6555-7573 Смышляевка (отпр. 18.50) – Звезда (20.26–20.40) – Сызрань-1 (приб. 22.10)

Направление Сызрань-1 – Самара:

№ 6578 Безенчук (отпр. 04.37) – Мирная (приб. 06.17)

№ 7570 Сызрань-1 (отпр. 05.58) – Мирная (приб. 08.55)

№ 7142 Сызрань-1 (отпр. 11.15) – Самара (приб. 13.05)

№ 7144 Сызрань-1 (отпр. 16.25) – Самара (приб. 18.07)

№ 6550/6549 Безенчук (отпр. 17.50) – Водинская (приб. 20.06)

9 ноября 2026 года, направление Самара – Сызрань-1:

№ 7553 Самара (отпр. 06.36) – Сызрань-1 (приб. 09.07)

№ 7545 Самара (отпр. 07.32) – Новокуйбышевская (приб. 07.58)

Направление Сызрань-1 – Самара:

№ 6578 Безенчук (отпр. 04.37) – Мирная (приб. 06.17)

№ 7570 Сызрань-1 (отпр. 05.58) – Мирная (приб. 08.55)

№ 6580 Чапаевск (отпр. 06.41) – Мирная (приб. 08.03)

№ 7104 Сызрань-1 (отпр. 08.44) – Самара (приб. 10.44)

№ 7544 Новокуйбышевская (отпр. 08.45) – Самара (приб. 09.13)

Ряд электропоездов последуют по новому графику. С ним можно ознакомиться на сайте Самарской пригородной пассажирской компании.