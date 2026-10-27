Вячеслав Федорищев и Секретарь Госсовета Алексей Дюмин провели рабочую встречу

"Состоялась встреча с помощником Президента РФ, Секретарем Государственного Совета Алексеем Геннадьевичем Дюминым.

Как председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» подробно доложил о текущих планах и приоритетах комиссии. Это одна из ключевых площадок, где вместе с федеральными органами власти, регионами, деловым сообществом и институтами развития страны вырабатываются решения для развития отраслей промышленности.

Отдельно представил Алексею Геннадьевичу состояние промышленного комплекса Самарской области. Наш регион – в числе индустриальных лидеров страны. Работают крупные авиа- и космические предприятия, химический комплекс, машиностроение, нефтепереработка, пищевая промышленность, развиваются производства в перспективных отраслях.

Благодарю Алексея Геннадьевича за доверие и поддержку", - рассказал губернатор в МАКС.

Фото: Вячеслав Федорищев / МАКС