Я нашел ошибку
Главные новости:
29 октября в Самарской областной универсальной научной библиотеке открывается книжно-иллюстративная выставка «Я думаю по-русски», приуроченная к 225-летию Владимира Ивановича Даля.
«Я думаю по-русски»: новая выставка в СОУНБ расскажет о жизни и творчестве В.И. Даля
В фестивале традиционно принимают участие педагоги из Самарской области и других регионов России. Кроме того, открыта площадка для студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям.
В Нефтегорске прошел Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области
Вячеслав Федорищев представил Алексею Дюмину состояние промышленного комплекса Самарской области. Наш регион – в числе индустриальных лидеров страны.
Вячеслав Федорищев и Секретарь Госсовета Алексей Дюмин провели рабочую встречу
Заседание провел Председатель Правительства России Михаил Владимирович Мишустин.  
Вячеслав Федорищев принял участие в стратегической сессии по реализации нацпроектов технологического лидерства
С 08:00 до 14:00 4 ноября ограничение будет действовать на участке автомобильной дороги, ведущей к кладбищу «Лесное».
Во время забега, посвященного Дню народного единства, в Самаре ограничат движение транспорта
4 ноября в Самаре состоится Крестный ход, посвященный Дню народного единства. В связи с этим с 11:00 до 13:00 в историческом центре города будет ограничено движение транспорта.
Изменится схема движения транспорта в Самаре на время Крестного хода, посвященного Дню народного единства
В Самарском государственном медицинском университете состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1. Учреждение основано 26 октября 1931 года.
Самарская стоматологическая поликлиника №1 отметила 95-летие
С 19 по 26 октября в городе Елец Липецкой области проходил Кубок России по пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 40 регионов России.
Мария Семагина из Самарской области стала второй на Кубке России по пауэрлифтингу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.49
-0.05
EUR 90.09
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Во время забега, посвященного Дню народного единства, в Самаре ограничат движение транспорта

242
С 08:00 до 14:00 4 ноября ограничение будет действовать на участке автомобильной дороги, ведущей к кладбищу «Лесное».

Самаре для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении Самарского легкоатлетического забега «В беге мы едины», посвященного Дню народного единства, временно ограничат движение транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности. С 08:00 до 14:00 4 ноября ограничение будет действовать на участке автомобильной дороги, ведущей к кладбищу «Лесное» — от лыжной базы ГАУ дополнительного образования Самарской области «Спортивная школа «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное». Также на данном участке дороги в указанный период будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

Ограничительные меры не коснутся спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны. Отметим, что общественный транспорт на указанном участке не ходит.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
29 октября в Самарской областной универсальной научной библиотеке открывается книжно-иллюстративная выставка «Я думаю по-русски», приуроченная к 225-летию Владимира Ивановича Даля.
27 октября 2026, 22:21
«Я думаю по-русски»: новая выставка в СОУНБ расскажет о жизни и творчестве В.И. Даля
29 октября в Самарской областной универсальной научной библиотеке открывается книжно-иллюстративная выставка «Я думаю по-русски», приуроченная к 225-летию... Общество
165
Вячеслав Федорищев представил Алексею Дюмину состояние промышленного комплекса Самарской области. Наш регион – в числе индустриальных лидеров страны.
27 октября 2026, 21:11
Вячеслав Федорищев и Секретарь Госсовета Алексей Дюмин провели рабочую встречу
Вячеслав Федорищев представил Алексею Дюмину состояние промышленного комплекса Самарской области. Наш регион – в числе индустриальных лидеров страны. Политика
189
4 ноября в Самаре состоится Крестный ход, посвященный Дню народного единства. В связи с этим с 11:00 до 13:00 в историческом центре города будет ограничено движение транспорта.
27 октября 2026, 19:53
Изменится схема движения транспорта в Самаре на время Крестного хода, посвященного Дню народного единства
4 ноября в Самаре состоится Крестный ход, посвященный Дню народного единства. В связи с этим с 11:00 до 13:00 в историческом центре города будет ограничено движение... Транспорт
251
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев представил Алексею Дюмину состояние промышленного комплекса Самарской области. Наш регион – в числе индустриальных лидеров страны.
27 октября 2026  21:11
Вячеслав Федорищев и Секретарь Госсовета Алексей Дюмин провели рабочую встречу
187
Заседание провел Председатель Правительства России Михаил Владимирович Мишустин.  
27 октября 2026  20:40
Вячеслав Федорищев принял участие в стратегической сессии по реализации нацпроектов технологического лидерства
214
С 24 октября временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.
26 октября 2026  15:39
Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов
777
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
24 октября 2026  12:39
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
1372
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
911
Весь список