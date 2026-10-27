Во время забега, посвященного Дню народного единства, в Самаре ограничат движение транспорта

Самаре для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении Самарского легкоатлетического забега «В беге мы едины», посвященного Дню народного единства, временно ограничат движение транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности. С 08:00 до 14:00 4 ноября ограничение будет действовать на участке автомобильной дороги, ведущей к кладбищу «Лесное» — от лыжной базы ГАУ дополнительного образования Самарской области «Спортивная школа «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное». Также на данном участке дороги в указанный период будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.



Ограничительные меры не коснутся спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны. Отметим, что общественный транспорт на указанном участке не ходит.

Фото: пресс-служба администрации Самары