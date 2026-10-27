В Нефтегорске прошел Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области

Цель мероприятия – повышение профессионального уровня молодых педагогических и управленческих кадров, развитие и реализация их творческого потенциала.



В фестивале традиционно принимают участие педагоги из Самарской области и других регионов России. Кроме того, открыта площадка для студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям.



Приветственный адрес губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева участникам этого года зачитал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.



Методические идеи педагогов оценивали эксперты: представители высшей школы и методических служб региона, органов государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, педагоги – победители конкурсов профессионального мастерства.



По итогам конкурсных испытаний определено 12 победителей и 17 дипломантов, сообщает пресс-служба минобразования Самарской области.

Фото: минобразования Самарской области