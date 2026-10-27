Изменится схема движения транспорта в Самаре на время Крестного хода, посвященного Дню народного единства

4 ноября в Самаре состоится Крестный ход, посвященный Дню народного единства. В связи с этим с 11:00 до 13:00 в историческом центре города будет ограничено движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности и велосипеды. Временно недоступными для проезда будут несколько участков улично-дорожной сети:

- Волжский проспект от улицы Маяковского до улицы Вилоновской;

- Студенческий переулок от улицы Чапаевской до Волжского проспекта;

- улица Куйбышева от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской;

- улица Вилоновская от Волжского проспекта до улицы Максима Горького;

- улица Максима Горького от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской и от улицы Венцека до

улицы Комсомольской;

- улица Пионерская от улицы Максима Горького до улицы Водников.



Также на данных участках с 16:00 3 ноября до 13:00 4 ноября запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств, в том числе СИМ и велосипедов. Кроме того, с 06:00 до 13:00 4 ноября нельзя будет пользоваться парковочной площадкой по улице Венцека (перед Речным вокзалом).



Указанные ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.



В период проведения Крестного хода троллейбусы маршрута № 16 «Губернский рынок – Шестой причал» от площади Революции проследуют до Губернского рынка по своему маршруту, в обратном направлении (от Губернского рынка) поедут по обычному маршруту до остановки «Площадь Революции».



Кроме того, по скорректированным схемам будут работать автобусы №№ 11, 61, 88 и 261:



- автобусы № 11 проследует по Волжскому проспекту – улице Маяковского – улице Галактионовской – улице Вилоновской – улице Самарской – улице Красноармейской – улице Максима Горького – улице Венцека – улице Водников – далее по своему маршруту; эти же улицы предусмотрены для объезда в обратном направлении:

- автобусы №№ 61, 88, 261 в сторону центра города поедут по Волжскому проспекту – улице Маяковского – улице Галактионовской – улице Вилоновской – улице Самарской – улице Красноармейской – улице Куйбышева, при этом автобусы № 61 далее проследуют по своему маршруту, а автобусы №№ 88 и 261 — только до площади Революции; обратно — по указанным улицам.

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Фото: пресс-служба администрации Самары