Стартовало интернет-голосование конкурса «Мисс УИС - 2026»

В рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс УИС - 2026» проходит интернет-голосование за участниц. 16+
Голосование организовано в официальной группе УФСИН России по Самарской области во «ВКонтакте» и разделено на две части. Обе публикации доступны в группе, поэтому не забудьте ознакомиться с участницами обеих частей и поддержать свою фаворитку!
Победительница интернет-голосования получит специальную номинацию «Мисс интернет-голосование».
Голосование продлится до 18:00 4 ноября 2026 года.