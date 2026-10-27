В ГУФССП СО работает группа телефонного обслуживания

В ГУФССП России по Самарской области работает группа телефонного обслуживания.

Группа телефонного обслуживания (ГТО) — это подразделение, которое консультирует граждан по вопросам исполнительного производства.

По телефону 8 (846) 263 65 65 вы можете:

Узнать, в каком подразделении ФССП России находится исполнительное производство;

Получить разъяснения по вопросам исполнительного производства;

Уточнить контактные данные подразделения судебных приставов;

Узнать, куда обратиться для получения более подробной информации.

Важно знать! По телефону можно получить справочную информацию. Для ознакомления с материалами исполнительного производства или решения конкретного вопроса может потребоваться обращение непосредственно к судебному приставу-исполнителю, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области