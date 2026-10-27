В РФ выявлен завозной случай лихорадки Зика

Лихорадку Зика диагностировали в сентябре у женщины, вернувшейся после отдыха на Бали в Москву, пишет ТАСС. Об этом сообщили в канале Роспотребнадзора в "Максе".

В ведомстве отметили, что риск распространения в России лихорадки исключен. Комары, обитающие на территории России, не представляют высоких эпидемиологических рисков как переносчики опасных тропических лихорадок.

"Научно-исследовательские организации ведомства разработали отечественные тест-системы для оперативной диагностики лихорадки Зика, которые активно применяются для дифференциальной диагностики", - говорится в сообщении.

Фото: pxhere.com