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100 молодых медиаспециалистов из регионов ПФО объединил семинар «ШУМ.Регионы» в Самаре

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С 27 по 29 октября в Самаре проходит окружной семинар «ШУМ.Регионы» от Центра развития молодёжных медиа «ШУМ», организованный в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

С 27 по 29 октября в Самаре проходит окружной семинар «ШУМ.Регионы» от Центра развития молодёжных медиа «ШУМ», организованный в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». На площадке Молодёжного центра Самарской области 100 молодых медиаспециалистов из регионов Приволжского федерального округа разовьют свои навыки, обменяются опытом и предложат идеи для развития медиа в регионах.

«Сегодня даже добрым делам нужны грамотная коммуникация и эффективные способы взаимодействия с аудиторией. Поэтому развитие молодёжных медиа — важная часть молодёжной политики. Мы выступили одним из социальных заказчиков семинара и ждём от участников свежего взгляда на задачи отрасли. Уверен, что программа поможет ребятам освоить новые инструменты, получить опыт работы в креативных командах и найти решения, которые они смогут применить в своих регионах», — прокомментировал Андрей Ерёмин, министр молодёжной политики Самарской области, Герой России.

Участники посетят лекции по журналистике, созданию визуального контента, продвижению публикаций в социальных сетях, проверке информации и работе с источниками. Отдельный блок посвящён искусственному интеллекту: молодые медийщики узнают, как применять ИИ в работе и использовать новые инструменты при подготовке контента. Практическая часть семинара — работа над задачами от реальных заказчиков: театра Самары, Центра «ШУМ» и представителей коммерческого сектора. Участники ищут решения для конкретных задач, а успешная работа может стать началом сотрудничества и получить продолжение в реальных проектах.

«У нас есть участники, которые встречались на наших программах в Калининградской области и вместе работали над проектами. Есть и те, кто хорошо зарекомендовал себя и сразу получил предложение о работе. На семинаре участники решают задачи от реальных заказчиков. Если ребята успешно справляются с задачами и заказчикам нравится их работа, они готовы привлекать команды к дальнейшей реализации своих проектов», — рассказала Екатерина Поддубная, начальник отдела регионального взаимодействия Центра развития молодёжных медиа «ШУМ».

Центр «ШУМ» проводит мероприятия для молодых журналистов и медиаспециалистов в течение всего года. В 2026 году Центр реализует около 70 мероприятий по всей стране. Окружной семинар «ШУМ.Регионы» проходит во всех восьми федеральных округах, чтобы молодые люди из разных уголков страны могли получить новые знания, попробовать себя в решении практических задач и познакомиться с коллегами из сфер медиа и журналистики в своём регионе.

«В прошлом году я уже участвовал в Форуме «ШУМ» в Калининградской области и с тех пор хотел попасть на семинар в Самаре. Когда я узнал, что семинар пройдёт и в нашем регионе, решил, что больше не упущу такую возможность. Для меня участие — это шанс обменяться опытом, познакомиться с новыми людьми, проверить свои знания и представить собственные идеи. А ещё здесь можно найти единомышленников и начать работу над новыми проектами. В прошлом году особенно запомнилась работа над кейсом: нам удалось представить своё решение команде 2ГИС и пообщаться с коллегами из Москвы», — поделился участник семинара Егор Славнов.

По итогам семинара участники смогут применить полученные знания в собственных медиапроектах и увезти с собой не только новые инструменты, но и профессиональные контакты для дальнейшей работы в регионах. Организатором выступает АНО «Молодежный центр «ШУМ» при поддержке Росмолодёжи и Правительства Калининградской области. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Партнёром программы выступает Правительство Самарской области.

 

Фото: Пресс-служба Центра «ШУМ»

 

Теги: Самара

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