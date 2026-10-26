В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников

Я нашел ошибку
Главные новости:
Россияне могут обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить их на банковский счет в рамках «Монетной недели».
Эксперт рассказала о том, как подготовить мелочь к обмену и какие монеты принимают
Предложенное расписание ЕГЭ пока носит предварительный характер и должно пройти общественное обсуждение.
Основной период ЕГЭ в 2027 году планируется провести с 1 июня по 9 июля
 В детском саду № 249 в Промышленном районе Самары готовят к открытию новый модульный корпус площадью 445 кв. метров.
 В детском саду № 249 в Самаре готовят к открытию новый модульный корпус
В течение октября в Самарской области проходили областные соревнования среди команд муниципальных районов по баскетболу.
Команды Алексеевского района - победители соревнований по баскетболу
Утром произошёл пожар в Тольятти на улице Заставной, 17. Горел гаражный бокс в ГСК. Площадь возгорания составила 120 кв. м.
В Тольятти на улице Заставной горел гаражный бокс в ГСК
Вечером на улице Осипенко, 41 вспыхнул пожар. На месте работали 7 единиц техники и 21 спасатель.
На улице Осипенко в Самаре  вспыхнул пожар — огонь охватил балкон и квартиру на втором этаже
 В Самаре временно изменится движение семи трамвайных маршрутов из-за ремонта путей на улице Арцыбушевской — от Красноармейской до Полевой.
В Самаре временно изменится движение семи трамвайных маршрутов
Сельхозтоваропроизводителям Самарской области стали доступны новые инструменты обновления машинно-тракторного парка.
Поддержка сельхозмашиностроителей и аграриев региона расширяется
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.54
-0.59
EUR 90.24
-0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников

326
25 октября в самарском ТЦ МЕГА состоялся шахматный турнир, который собрал 188 участников. По оценке Федерации шахмат Самарской области, соревнование стало одним из крупнейших в регионе за несколько лет.

25 октября в самарском ТЦ МЕГА состоялся шахматный турнир, который собрал 188 участников. По оценке Федерации шахмат Самарской области, соревнование стало одним из крупнейших в регионе за несколько лет.

За шахматными досками встретились игроки разного возраста и уровня подготовки – от новичков до опытных спортсменов. В Самару приехали участники из Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Пензенской области. Соревнования проходили в открытой категории «ОПЕН» и отдельных группах, сформированных с учетом рейтинга Федерации шахмат России (ФШР).

Особенным этот турнир стал для судьи первой категории Федерации шахмат Самарской области Николая Гранкина: он провел свое 500-е соревнование.

«500 турниров – это не просто статистика. Это годы работы, сотни часов подготовки, десятки команд единомышленников и тысячи людей, которых объединили шахматы. Для меня особенно важно, что мы растем именно вширь: все больше детей, подростков, ветеранов приходят на наши турниры. Мы хотим, чтобы любой участник, вне зависимости от рейтинга, уходил с турнира не только с дипломом, но и с новым знанием, с идеей, как стать сильнее», – поделился Николай Гранкин.

«Торговый центр МЕГА поддерживает развитие спорта, интеллектуальных занятий и доступного досуга для жителей Самары и области. Для нас важно, чтобы наша площадка становилась местом, где люди не только совершают покупки, но и проводят время всей семьей, открывают для себя новые увлечения и общаются. Юбилейный шахматный турнир объединил участников разных возрастов и уровней подготовки, подарил им яркие эмоции и возможность проявить свои способности. Мы рады поддержать это событие и уверены, что такие инициативы помогают сделать спорт и активный досуг более доступным для населения», – отметила управляющая МЕГИ Самара Лиана Шанидзе.

Победителями турнира «ОПЕН» стали Вадим Бобков, Андрей Пурыгин и Ярослав Прохоренко. В турнире А (рейтинг ФШР 1000–1199) лучшими оказались Артем Ильичев, Виктория Нестерова и Роман Шабанов, а в турнире Б (рейтинг ФШР 1200+) – Валерия Якушева, Данил Даниленков и Дмитрий Синютин.

 

Фото:   пресс-служба ТЦ МЕГА

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Живая память: учитель, воин, наставник»: в Самарском государственном социально-педагогическом университете прошла встреча студентов с ветеранами СВО.
09 октября 2026, 17:27
В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник»
«Живая память: учитель, воин, наставник»: в Самарском государственном социально-педагогическом университете прошла встреча студентов с ветеранами СВО. Общество
2652
10 октября в 13:00 в Самарской областной научной библиотеке определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО». По результатам отборочных туров в финале будут состязаться 57 участников из 10 муниципалитетов Самарской области.
08 октября 2026, 18:13
В Самаре определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
10 октября в 13:00 в Самарской областной научной библиотеке определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО». По результатам... Общество
1082
Икона святого великомученника Георгия Победоносца предоставлена "Русской иконописной школой", руководит которой мастер-иконописец с 20-летним стажем Елена Стажук - член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств при ЮНЕСКО
05 октября 2026, 21:28
В Самаре состоится торжественное освящение и передача иконы военнослужащим
Икона святого великомученника Георгия Победоносца предоставлена "Русской иконописной школой", руководит которой мастер-иконописец с 20-летним стажем Елена... Общество
1411
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
С 24 октября временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.
26 октября 2026  15:39
Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов
418
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
24 октября 2026  12:39
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
1288
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
790
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
23 октября 2026  10:37
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
786
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
22 октября 2026  13:44
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
835
Весь список