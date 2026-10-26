В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников

25 октября в самарском ТЦ МЕГА состоялся шахматный турнир, который собрал 188 участников. По оценке Федерации шахмат Самарской области, соревнование стало одним из крупнейших в регионе за несколько лет.

За шахматными досками встретились игроки разного возраста и уровня подготовки – от новичков до опытных спортсменов. В Самару приехали участники из Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Пензенской области. Соревнования проходили в открытой категории «ОПЕН» и отдельных группах, сформированных с учетом рейтинга Федерации шахмат России (ФШР).

Особенным этот турнир стал для судьи первой категории Федерации шахмат Самарской области Николая Гранкина: он провел свое 500-е соревнование.

«500 турниров – это не просто статистика. Это годы работы, сотни часов подготовки, десятки команд единомышленников и тысячи людей, которых объединили шахматы. Для меня особенно важно, что мы растем именно вширь: все больше детей, подростков, ветеранов приходят на наши турниры. Мы хотим, чтобы любой участник, вне зависимости от рейтинга, уходил с турнира не только с дипломом, но и с новым знанием, с идеей, как стать сильнее», – поделился Николай Гранкин.

«Торговый центр МЕГА поддерживает развитие спорта, интеллектуальных занятий и доступного досуга для жителей Самары и области. Для нас важно, чтобы наша площадка становилась местом, где люди не только совершают покупки, но и проводят время всей семьей, открывают для себя новые увлечения и общаются. Юбилейный шахматный турнир объединил участников разных возрастов и уровней подготовки, подарил им яркие эмоции и возможность проявить свои способности. Мы рады поддержать это событие и уверены, что такие инициативы помогают сделать спорт и активный досуг более доступным для населения», – отметила управляющая МЕГИ Самара Лиана Шанидзе.

Победителями турнира «ОПЕН» стали Вадим Бобков, Андрей Пурыгин и Ярослав Прохоренко. В турнире А (рейтинг ФШР 1000–1199) лучшими оказались Артем Ильичев, Виктория Нестерова и Роман Шабанов, а в турнире Б (рейтинг ФШР 1200+) – Валерия Якушева, Данил Даниленков и Дмитрий Синютин.

Фото: пресс-служба ТЦ МЕГА