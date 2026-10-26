В Самаре наградили победителей регионального этапа конкурса «Мои родители работают в полиции»

В стенах Самарского областного художественного музея – одной из ведущих культурных площадок - состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», который проводится в целях укрепления доверия общества к органам внутренних дел, повышения престижа полицейской службы и формирования у подрастающего поколения объективного представления о профессии полицейского.

В мероприятии приняли участие представители Общественного совета при региональном главке МВД - Алексей Бородин и Ирина Цветкова.

В рамках встречи организаторы отметили творческие достижения юных участников, подчеркнув важность открытого и доверительного взаимодействия с обществом.

После торжественной церемонии награждения, на которой победителям областного конкурса вручили дипломы и подарки, для ребят и их родителей провели познавательную экскурсию.

Гости побывали на выставке «Западноевропейское искусство XVII–XIX веков» и получили наглядное представление о развитии живописи, графики и декоративно‑прикладного искусства, в указанный период.

По мнению общественников: «Данный конкурс - важный шаг в укреплении доверия между обществом и полицией, так как дети посредством творчества рассказывают о своих родителях, о ежедневном труде и ответственности, которые стоят за их службой», сообщает .пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области