Более 187 тысяч школьников региона приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

В Самарской области прошла Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для школьников 1–9 классов и дошкольников старше пяти лет.

Она направлена на повышение дорожной грамотности детей и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Организаторы — Минтранс России, Госавтоинспекция МВД России, платформа «Учи.ру» и АНО «Национальные приоритеты», мероприятие проводилось при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сотрудники Госавтоинспекции также проводили в школах Самары уроки безопасности, встречи и лекции по правилам дорожного движения.

25 октября завершился первый тур Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги». В Самарской области в нём приняли участие 187 257 школьников, а целом в России к олимпиаде присоединились 4 млн школьников. «Забота о детях – это не только слова, но и конкретные дела. Чтобы юный участник дорожного движения чувствовал себя уверенно, мы одновременно обновляем дорожно-транспортную инфраструктуру и ведём просветительскую работу. В этом году дорожники приводят в порядок более 3,3 тыс. км школьных маршрутов. Параллельно продолжается Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги". Видим, что такой формат востребован, значит, будем и дальше развивать эту работу», – сообщил заместитель Председателя правительства Марат Хуснуллин.

Для проведения олимпиады «Безопасные дороги» школа №78 в Самаре выбрана не случайно: она находится на Московском шоссе, которое в этом году отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы шли на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова — протяжённость отремонтированного участка 7,8 км.

Задания олимпиады моделировали реальные дорожные ситуации: дети повторяли правила перехода дороги, узнавали о световозвращающих элементах, учились ездить на велосипеде и самокате, ориентироваться в знаках.

«С самого раннего возраста надо формировать именно навыки правил дорожного движения. Статистика по итогам девяти месяцев — 369 ДТП с участием детей, из которых восемь детей, к сожалению, погибли,

406 получили ранения», — отметил заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Дмитрий Козлов.

«В первую очередь, школьникам это даёт знание, так как у нас очень много сейчас транспорта на дорогах, много детей передвигаются самостоятельно из дома в школу, и чтобы у них был безопасный маршрут

от дома до школы, и они не попадали в ДТП», — отметила и.о. директора школы №78 им. Героя Советского Союза П.Ф. Ананьева Наталья Антипова.

В целях повышения безопасности дорожного движения в 2026 году министерство транспорта совместно с Госавтоинспекцией разработало 290 инженерных мероприятий. Они направлены на устранение причин

и условий совершения ДТП. В их числе — установка новых дорожных знаков и барьерных ограждений, обустройство и ремонт светофорных объектов, устройство шумовых полос и проекционных пешеходных переходов, монтаж светофорных комплексов Т.7 с освещением и стационарного освещения, нанесение разметки, в том числе со структурной поверхностью. Такие меры помогают сделать дороги региона безопаснее для водителей и пешеходов. На данный момент выполнено 247 мероприятий. Также обновлялись в регионе и сами школьные маршруты — ремонтировалось покрытие, устанавливались знаки, ограждения, освещение и светофоры. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировано 123,3 км школьных маршрутов, из них в Самаре — 32 км.

Второй тур олимпиады «Безопасные дороги» состоится в феврале 2027 года для набравших максимальные баллы. Все участники получают сертификаты, победители — грамоты и дипломы. За семь лет проведения олимпиады свои знания проверили более 27 миллионов школьников по всей стране.

Фото: magnific.com