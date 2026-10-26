К Году единства народов России для школьников пройдет акция, посвященная национальному костюму 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Россияне могут обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить их на банковский счет в рамках «Монетной недели».
Эксперт рассказала о том, как подготовить мелочь к обмену и какие монеты принимают
Предложенное расписание ЕГЭ пока носит предварительный характер и должно пройти общественное обсуждение.
Основной период ЕГЭ в 2027 году планируется провести с 1 июня по 9 июля
 В детском саду № 249 в Промышленном районе Самары готовят к открытию новый модульный корпус площадью 445 кв. метров.
 В детском саду № 249 в Самаре готовят к открытию новый модульный корпус
В течение октября в Самарской области проходили областные соревнования среди команд муниципальных районов по баскетболу.
Команды Алексеевского района - победители соревнований по баскетболу
Утром произошёл пожар в Тольятти на улице Заставной, 17. Горел гаражный бокс в ГСК. Площадь возгорания составила 120 кв. м.
В Тольятти на улице Заставной горел гаражный бокс в ГСК
Вечером на улице Осипенко, 41 вспыхнул пожар. На месте работали 7 единиц техники и 21 спасатель.
На улице Осипенко в Самаре  вспыхнул пожар — огонь охватил балкон и квартиру на втором этаже
 В Самаре временно изменится движение семи трамвайных маршрутов из-за ремонта путей на улице Арцыбушевской — от Красноармейской до Полевой.
В Самаре временно изменится движение семи трамвайных маршрутов
Сельхозтоваропроизводителям Самарской области стали доступны новые инструменты обновления машинно-тракторного парка.
Поддержка сельхозмашиностроителей и аграриев региона расширяется
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.54
-0.59
EUR 90.24
-0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

К Году единства народов России для школьников пройдет акция, посвященная национальному костюму 

306
30 октября 2026 года стартует всероссийская акция «Культурная суббота. Национальный костюм: нить, связывающая поколения», организованная в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

30 октября 2026 года стартует всероссийская акция «Культурная суббота. Национальный костюм: нить, связывающая поколения», организованная в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Проект проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и приурочен к Году единства народов России.

Акция призвана увлечь молодежь традиционной культурой, познакомить с историей и художественными особенностями народного костюма, а также научить бережному отношению к культурному наследию страны.

«Министерство культуры уделяет особое внимание сохранению богатого наследия народов нашей страны. Мы предлагаем ребятам со всей России ближе познакомиться с историей традиционного костюма, представляющего собой уникальное художественное произведение и живую связь поколений», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Первая часть акции представляет собой творческое соревнование. Для участия школьникам необходимо подготовить работу в одной или нескольких номинациях:
«Этноисследование: костюм народов России» – рассказать об одном из традиционных костюмов народов России в виде презентации;
«Костюм в кадре» – подготовить презентационный видеоролик с рассказом 
о любом традиционном костюме народов России;
«Новый взгляд на традиции» – нарисовать эскиз современной одежды на основе элементов традиционны костюмов народов России;
«Наследники традиций» – подготовить видеорассказ о семейной реликвии: костюме или его элементе, передаваемом из поколения в поколение.

Вторая часть акции – теоретическая: ребята могут поучаствовать в интерактивном Культурном тесте, подготовленном экспертами Российского этнографического музея. Задания разработаны для участников младшего (6–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего возраста (15–18 лет). Они представлены в двух блоках – «Тест с иллюстрациями» и «Кроссворд».

Для участия в акции необходимо оставить заявку или приступить к выполнению заданий Культурного теста на портале «Культурадляшкольников.РФ» с 30 октября по 20 ноября 2026 года включительно.

По результатам творческого соревнования эксперты выберут около 100 наиболее интересных работ. А по итогам Культурного теста школьники, набравшие наибольшее количество баллов, получат сертификат победителя. Результаты будут опубликованы 17 декабря 2026 года на портале «Культурадляшкольников.РФ». 

 

Фото:   минкульт РФ

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
С 24 октября временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.
26 октября 2026  15:39
Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов
418
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
24 октября 2026  12:39
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
1288
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
790
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
23 октября 2026  10:37
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
786
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
22 октября 2026  13:44
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
835
Весь список