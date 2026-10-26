К Году единства народов России для школьников пройдет акция, посвященная национальному костюму 

30 октября 2026 года стартует всероссийская акция «Культурная суббота. Национальный костюм: нить, связывающая поколения», организованная в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Проект проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и приурочен к Году единства народов России.

Акция призвана увлечь молодежь традиционной культурой, познакомить с историей и художественными особенностями народного костюма, а также научить бережному отношению к культурному наследию страны.

«Министерство культуры уделяет особое внимание сохранению богатого наследия народов нашей страны. Мы предлагаем ребятам со всей России ближе познакомиться с историей традиционного костюма, представляющего собой уникальное художественное произведение и живую связь поколений», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Первая часть акции представляет собой творческое соревнование. Для участия школьникам необходимо подготовить работу в одной или нескольких номинациях:

– «Этноисследование: костюм народов России» – рассказать об одном из традиционных костюмов народов России в виде презентации;

– «Костюм в кадре» – подготовить презентационный видеоролик с рассказом

о любом традиционном костюме народов России;

– «Новый взгляд на традиции» – нарисовать эскиз современной одежды на основе элементов традиционны костюмов народов России;

– «Наследники традиций» – подготовить видеорассказ о семейной реликвии: костюме или его элементе, передаваемом из поколения в поколение.

Вторая часть акции – теоретическая: ребята могут поучаствовать в интерактивном Культурном тесте, подготовленном экспертами Российского этнографического музея. Задания разработаны для участников младшего (6–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего возраста (15–18 лет). Они представлены в двух блоках – «Тест с иллюстрациями» и «Кроссворд».

Для участия в акции необходимо оставить заявку или приступить к выполнению заданий Культурного теста на портале «Культурадляшкольников.РФ» с 30 октября по 20 ноября 2026 года включительно.

По результатам творческого соревнования эксперты выберут около 100 наиболее интересных работ. А по итогам Культурного теста школьники, набравшие наибольшее количество баллов, получат сертификат победителя. Результаты будут опубликованы 17 декабря 2026 года на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Фото: минкульт РФ