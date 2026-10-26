В Волжском районе горел строительный мусор

Сегодня, 26 октября, в 07:48 в пожарно-спасательный отряд № 46 филиал ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в индустриальном парке Преображенка – 2 в селе Лопатино Волжского района.

На место происшествия оперативно выехали дежурные караулы пожарно-спасательной части № 78 Отряда № 46.

По прибытии было установлено, что горит строительный мусор в поле на площади 150 квадратных метров. Для борьбы с огнем наши специалисты подали ствол «Б» и ствол высокого давления.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев в 09:20 была объявлена локализация открытого горения, в 09:28 зафиксирована ликвидация пожара.

Пострадавших, к счастью, нет, сообщает пресс-служба ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»