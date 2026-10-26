Самарская областная библиотека для молодежи выступила соорганизатором культурно-исторического форума «Запасная столица»

Встреча была посвящена знаменательным датам этого года — 175 лет со дня образования Самарской губернии, 85-тый юбилей присвоения городу Куйбышеву статуса «Запасной столицы» и проведения Парада 1941 года.

Инициатором проведения форума выступило Военно-гуманитарное общество «Запасная столица» Дома офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова.

В рамках форума проходили тематические лекции от историков и инженеров-конструкторов о вкладе региона в дело Великой Победы, состоялась установочная сессия, на которой гости форума познакомились с правилами настольно-печатной игры «Маршалы Победы: Запасная столица» и возможностями её использования в образовательных и культурно-массовых просветительских событиях. Состоялся тестовый турнир, в котором могли принять участие все желающие.

Участниками форума стали порядка 1000 человек, в том числе 40 организаций культуры Самары и Самарской области, среди них Самарская областная библиотека для молодежи, Самарский художественный музей, Детская картинная галерея, Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, Самарская областная детская библиотека, Литературно-мемориальный музей имени М. Горького, Самарская областная универсальная научная библиотека, библиотеки г.о. Тольятти, г.о. Жигулевска, г.о. Кинеля, г.о. Отрадного, г.о. Сызрани, г.о. Чапаевска, Богатовского, Борского, Кинельского, Исаклинского, Хворостянского, Шигонского и других муниципальных районов и городов губернии.

В день проведения форума 200 комплектов настольно-печатной игры «Маршалы Победы: Запасная столица» были безвозмездно переданы в учреждения культуры и досуга городского округа Самара и муниципальных образований Самарской области для проведения культурно-просветительских и образовательных событий.

Культурно-исторический форум «Запасная столица» проводится в рамках IV сезона Литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе» памяти Героя России гвардии лейтенанта Андрея Рябцева.

Игра «Маршалы Победы: Запасная столица» направлена на стимулирование интереса детей и молодёжи к истории создания в годы Великой Отечественной войны одного из крупнейших научно-производственных центров нашей страны на базе нашего региона, даёт возможность участникам больше узнать о социальной и культурной жизни Самары-Куйбышева в статусе «запасной столицы», о подготовке и проведении военного Парада 7 ноября 1941 года и других значимых событиях, повлиявших на исход войны.

Фото: минкульт СО