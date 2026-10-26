Самарцы могут стать организаторами экомероприятий и выиграть призы

Три экологических конкурса стартовали в Самаре под кураторством Межрегиональной экологической организации «ЭКА». В рамках конкурсов «Зов природы», «Экодвор» и «Посадка деревьев» участникам предлагается организовать и провести экологические мероприятия различной направленности — уборка природных территорий, праздничные экологические мероприятия для жителей и волонтерские посадки деревьев. За лучшие инициативы предусмотрены денежные призы. Общий призовой фонд составляет 450 000 рублей.



Участие в конкурсе могут принять как активные жители, так и предприятия города.



Для участия необходимо:

- зарегистрировать мероприятия на платформе Ecowiki.ru;

- провести мероприятия с соблюдением экологических стандартов;

- подготовить отчетные материалы с публикацией в социальных сетях.



Сроки проведения: конкурс «Зов природы» до 11 ноября, конкурс «Экодвор» до 16 ноября, конкурс «Посадка деревьев» до 4 декабря.

Итоги всех конкурсов будут подведены не позднее 20 декабря 2026 года. Результаты будут опубликованы в сообществе Эковики ВКонтакте.



Подробнее о конкурсах и их условиях можно узнать по ссылкам:

- «Зов природы» - https://ecowiki.ru/contests/konkurs-zov-prirody-dlya-organizatorov-uborok/;

- «Экодвор» - https://ecowiki.ru/contests/konkurs-organizatorov-prazdnikov-ekodvor-2026/;

- «Посадка деревьев» - https://ecowiki.ru/contests/konkurs-dlya-organizatorov-posadok-derevev/

Фото: пресс-служба администрации Самары