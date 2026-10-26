В Историческом парке Самары пройдёт мероприятие, посвящённое директору авиационного завода № 18 М.Б. Шенкману

27 октября 2026 года в Историческом парке «Россия – моя история» состоится мемориальное мероприятие «Герой военной столицы СССР – Куйбышева: М.Б. Шенкман». Организаторы – Исторический парк «Россия – моя история» совместно с МБОУ «Школа № 42» г.о. Самара.

Мероприятие приурочено к 85-летию эвакуации авиационного завода № 18 в Куйбышев и выпуска первого штурмовика Ил-2. Оно посвящено памяти Михаила Борисовича Шенкмана – первого директора завода, организатора массового производства легендарного штурмовика в годы Великой Отечественной войны.

Михаил Борисович Шенкман возглавлял завод № 18 (ныне АО «Авиакор – авиационный завод») в самый тяжёлый период – после эвакуации предприятия из Воронежа в Куйбышев осенью 1941 года. Под его руководством завод в кратчайшие сроки наладил выпуск Ил-2 – самолёта, ставшего одним из символов Победы и получившего у солдат название «летающий танк».

Программа мероприятия включает вступительное слово о том, как школа сохраняет историю Великой Отечественной войны и вклад Куйбышева в Победу, выступления учеников МБОУ «Школа № 42», просмотр документального фильма о судьбе М.Б. Шенкмана и поисковой работе на месте его гибели, а также круглый стол.

Среди участников круглого стола:

• Александр Николаевич Чиков – заведующий музеем истории ОАО «Авиакор – авиационный завод» (бывший Завод № 18 им. К.Е. Ворошилова);

• Евгений Александрович Ривкинд – председатель совета регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в Самарской области;

• М.А. Фефелов (видеообращение) – руководитель поискового отряда «Держава» (г. Невьянск), участник поисковой группы;

• Марк Львович Коган – председатель Совета Городской еврейской национально-культурной автономии «Тарбут лаам», главный дирижёр и художественный руководитель Самарского концертного духового оркестра, заслуженный артист Самарской области.

Школьники представят творческие работы: Василиса Стрюкова выступит с темой «Мгновения военных лет в картинах устами современных школьников: Адливанкины», Анастасия Нилова – с докладом «Между фактом и образом: создание ИИ-ролика о М.Б. Шенкмане».

Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти о вкладе Куйбышева в Победу, увековечение имён организаторов оборонного производства и патриотическое воспитание молодёжи.

Справка: Дата и время – 27 октября 2026 года, сбор участников с 10:30, начало в 11:00. Место проведения – Исторический парк «Россия – моя история» (г. Самара).

Фото: пресс-служба исторического парка Самары