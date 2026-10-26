Вода в кранах самарцев под надёжным контролем: лаборатория «РКС-Самара» провела более 166 000 исследований

С января по октябрь 2026 года специалисты лаборатории «РКС-Самара» проверили качество воды более 166 000 раз.

Испытательный центр контроля качества природной и питьевой воды контролирует воду на каждом этапе её пути в дома горожан. Сначала специалисты берут пробы прямо из Волги, чтобы точно подобрать тип и количество очищающих веществ. Затем воду проверяют ещё раз — уже после всех этапов очистки и перед тем, как она попадёт в городские трубы.

Контроль за качеством воды в Самаре не останавливается ни на минуту — он идёт круглосуточно 24/7. Исследования делаются по графику производственной программы контроля, которая согласована с Роспотребнадзором.

Путь воды из Волги до кухонного крана — это сложный технологический процесс. На насосно-фильтровальных станциях речная вода проходит глубокую очистку, затем накапливается в резервуарах и с помощью насосных станций подаётся в дома жителей.

Надёжность работы лаборатории подтверждена на государственном уровне. В этом году Национальный институт аккредитации провёл экспертную оценку Испытательного центра контроля качества природной и питьевой воды «РКС-Самара» и по итогам выдал акт об успешном прохождении процедуры подтверждения компетентности.

«Самарцы могут быть абсолютно уверены в безопасности воды из-под крана, — отмечают в «РКС-Самара». — За её качеством ежедневно следят профессионалы, используя современное лабораторное оборудование. Вся питьевая вода, которая поступает в город, полностью отвечает строгим санитарным нормам».

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»