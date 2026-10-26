Ветераны СВО региона и члены их семей могут пройти бесплатное обучение в образовательном проекте «Школа фермера»  

В 2026 году 5 октября в Самарской области на базе Самарского государственного аграрного университета стартовала новая – осенняя – 14 волна образовательного проекта «Школа фермера». К обучению приступили 30 человек, из них 10 ветеранов СВО и членов их семей. Обучение проходит по двум перспективным специализациям: «Агротуризм» и «Агротехнологии с применением БПЛА». «Школа фермера» – образовательный проект Россельхозбанка, Министерства сельского хозяйства России при поддержке самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

«Содействие ветеранам СВО в обучении и последующем трудоустройстве – одно из ключевых направлений работы Государственного фонда «Защитники Отечества». Социальные координаторы помогают выстроить карьерную траекторию с учетом запросов работодателей, возможностей рынка труда, а главное – желаний, умений и компетенций самого ветерана. Сегодня наиболее последовательно этот путь выстроен в агропромышленном комплексе. Вместе с Министерством сельского хозяйства РФ и Россельхозбанком мы создаем возможности для получения знаний, практического опыта и запуска бизнеса в агросекторе. Это и проект «Школа фермера», и грантовая поддержка, и наставничество со стороны опытных специалистов», – отметила Анна Цивилева.

Россельхозбанк реализует проект с 2020 года совместно с Минсельхозом РФ, регионами, аграрными вузами и сельхозпредприятиями. С осени 2024 года ветераны СВО и члены их семей могут поступить на обучение вне конкурсного отбора.

«Мы зачисляем наших героев вне конкурсного отбора. «Школа фермера» помогает ветеранам СВО получить новую профессию, вернуться к мирной жизни и уверенно строить агробизнес. И результат говорит сам за себя: 70% всех выпускников начинают свое дело на селе», – сказал Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Слушатели могут освоить садоводство, ягодоводство, картофелеводство, овощеводство, мясное и молочное скотоводство, овцеводство, козоводство, пчеловодство, а также агротуризм и цифровые технологии в сельском хозяйстве.

Кроме того, можно выбрать одно из двух направлений, одобренных Министерством сельского хозяйства Самарской области.

Первое направление – «Агротуризм» – ориентировано на тех, кто стремится демонстрировать гостям подлинную сельскую жизнь, знакомить их с традициями, привлекать посетителей и формировать ферму как центр притяжения.

Второе направление – «БПЛА» – позволяет освоить применение беспилотных летательных аппаратов в хозяйственной деятельности, получать точные данные и повышать эффективность работы.

Полученные знания помогают выпускникам перейти к практической работе. Для ветеранов СВО предусмотрены специальные меры поддержки, в том числе грант «Агромотиватор». В 2026 году в Самарской области планируется реализовать несколько грантовых проектов.

В Москве состоялась встреча с ветеранами специальной военной операции, которые прошли обучение в рамках образовательного проекта «Школа фермера», организованного Минсельхозом РФ и Россельхозбанком при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества». Подготовку прошли более 1000 защитников из 83 регионов России.

В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов. При поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества» и Россельхозбанка на встрече состоялась премьера фильма «Школа специального назначения». Его героями стали ветераны – участники образовательного проекта «Школа фермера», которые после возвращения к мирной жизни начали развивать свое дело в сельском хозяйстве. Картина рассказывает о людях, которые нашли призвание в фермерстве и своим трудом помогают развивать малую родину. У героев разные жизненные истории и направления деятельности, но их объединяют вера в себя, стремление строить будущее и готовность осваивать новую профессию. Также прошла презентация книги с практическими рекомендациями для начинающих фермеров «Свои в полях» – сборника историй ветеранов, которые нашли новое призвание на родной земле.

«Эта книга продолжает важный разговор о профориентации, которая должна начинаться как можно раньше. Она дополняет сегодняшний фильм и рассказывает об участниках СВО, которые вернулись домой и решили посвятить себя сельскому хозяйству. Это истории о людях, их чувствах и переживаниях, о том, как сохранить веру в себя, надежду на будущее, и о том, что даже после самых тяжелых испытаний человек может найти новое призвание», – сказал Борис Листов.

Истории ветеранов показывают, что полученные навыки и создание собственного хозяйства могут стать основой для нового этапа жизни. Фильм призван поддержать тех, кто только выбирает дальнейший путь, помочь обрести уверенность в своих силах.

Ветеран СВО Деян Берич из Московской области – один из слушателей «Школы фермера». Герой прошел долгий боевой путь: участвовал в вооруженных конфликтах в родной Югославии, Крыму, Донбассе. Вернувшись к мирной жизни, открыл свое дело: производит мясные деликатесы по старинным сербским рецептам.

«Вместе с Россельхозбанком фонд «Защитники Отечества» запустил замечательный проект «Школа фермера», который помогает ветеранам начать свое дело в сельском хозяйстве. Лично я занимаюсь производством мяса холодного копчения по сербским рецептам, которые хранят мужчины нашей семьи. Для ветеранов важно быть при деле, чувствовать свою востребованность, ведь работа – лучшая реабилитации», – поделился Деян Берич.

Среди ветеранов из Самарской области также есть те, кто уже посмотрел документальный фильм:

«После просмотра фильма я ещё раз убедился: для ветерана главное – быть при деле и чувствовать свою востребованность. «Школа фермера» даёт такую возможность. Я сам сейчас занимаюсь животноводством и применяю опыт, полученный на производстве, на благо семьи и родной земли», - Игорь Пелеванюк из г.Октябрьск Самарской области.

Важное направление совместной работы фонда «Защитники Отечества» и Россельхозбанка заключается в помощи героям и членам их семей в выборе профессионального пути. В августе и сентябре 2026 года в 64 субъектах России прошли экспертные встречи «Начни свое дело в АПК», посвященные возможностям обучения и трудоустройства в аграрной отрасли.

Сотрудничество также включает обучение финансовой грамотности. На 2026 год предусмотрено проведение 200 мероприятий для ветеранов и их близких. Эта работа направлена на долгосрочную поддержку семей: от освоения необходимых финансовых знаний и новой профессии до создания и развития собственного дела.

Фото госфонда «Защитники Отечества»