В Шенталинском районе сотрудники ГАИ провели профилактическое мероприятие «Письмо водителю»

В Самарской области полицейские совместно с активистами «Движения первых» напомнили водителям о безопасности на дороге.

Так в Шенталинском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, активистами «Движения Первых» и юными инспекторами движения провели профилактическое мероприятие «Письмо водителю».

Школьники подготовили письма с напоминаниями о соблюдении Правил дорожного движения. Ребята призвали водителей снижать скорость в жилых зонах, пропускать пешеходов, пристегиваться ремнями безопасности и не отвлекаться на телефон за рулем.

Затем юные инспекторы вместе с полицейскими и общественниками вышли к пешеходным переходам, чтобы лично вручить автомобилистам письма и памятки. Водители с улыбками принимали детские послания, благодарили школьников и обещали быть внимательнее на дороге.

Такие встречи помогают детям почувствовать, что их голос важен, а взрослым напоминают: за каждым правилом дорожного движения стоят человеческие жизни, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области