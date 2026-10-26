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«Томатика 2026»: в Сызрани пройдёт форум-фестиваль креативных индустрий

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В Сызрани 6 ноября пройдёт форум‑фестиваль креативных индустрий «Томатика 2026». Для города это второе крупное событие в сфере креативной экономики.

В Сызрани 6 ноября пройдёт форум‑фестиваль креативных индустрий «Томатика 2026». Для города это второе крупное событие в сфере креативной экономики: в 2025 году фестиваль впервые объединил представителей творческих отраслей со всей Самарской области и обозначил Сызрань как площадку для диалога креативного сообщества.

В этом году площадкой фестиваля станет ДК «Авангард» (ул. Гидротурбинная, д. 28). Событие вновь объединит представителей креативного бизнеса, искусства, музыки, новых медиа и городских инициатив. Основная программа выстроена как серия содержательных блоков, где теория сочетается с практиками и нетворкингом.

Фестиваль уже получил поддержку творческих личностей, которые выступят в качестве спикеров. Создатели креативных кластеров и общественных пространств, представители современного искусства и стрит‑арта, авторы городских культурных инициатив, музыканты и участники музыкальной индустрии, а также специалисты индустрии озвучивания и цифрового контента приедут в Сызрань, чтобы сфокусировать участников на реальных кейсах: историях создания проектов, личном опыте, вызовах и новых возможностях креативной экономики.

Событие позиционируется как точка сборки креативного сообщества региона - площадка, где локальные инициативы могут получить признание, новые связи и импульс к развитию.

Параллельно с основной программой весь день будут работать: маркет креативных индустрий, где будут представлены  локальные бренды, дизайнеры, художники, ремесленники и авторские проекты, а также выставка, посвящённая визуальной культуре и творческому взгляду на город и среду.

Онлайн‑регистрация уже открыта, а Ассоциация малого и среднего предпринимательства, выступающая организатором, приглашает не только посетить событие, но и принять участие в конкурсе «Городская легенда». Участникам предстоит проработать кейс, посвящённый городской легенде Сызрани. Подробности участия и все новости о предстоящем событии - в официальном сообществе организаторов ВКонтакте.

 

Фото:   организаторы форума

 

Теги: Сызрань

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