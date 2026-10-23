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Уучастники СВО в Сызрани прошли второй этап диспансеризации и вакцинацию от гриппа

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На базе поликлинического отделения №7 Сызранской центральной городской и районной больницы завершился второй этап углубленной диспансеризации для участников специальной военной операции. 

На базе поликлинического отделения №7 Сызранской центральной городской и районной больницы завершился второй этап углубленной диспансеризации для участников специальной военной операции. 
«Мы стремимся к тому, чтобы каждый ветеран чувствовал внимание и заботу на всех этапах — от приглашения до завершения осмотра, — отметила заведующая отделением общей врачебной практики Сызранской больницы Инна Емакаева. — Второй этап диспансеризации выстроен так, чтобы человек мог за один день пройти все необходимые исследования и получить четкую картину своего здоровья. Для нас важно не просто провести осмотр, а вовремя увидеть возможные последствия перенесенных нагрузок и при необходимости сразу подключить реабилитационные программы».
Одновременно с обследованием все желающие из числа участников СВО смогли сделать прививку от гриппа. 
«Было очень удобно, что все врачи принимали в один день и меня сопровождал медработник — не пришлось самому искать кабинеты. Чувствуется, что здесь действительно думают о людях, которые вернулись с фронта. И то, что прямо во время диспансеризации можно было сделать прививку от гриппа, — тоже большой плюс: не нужно записываться отдельно и приезжать еще раз. Такое внимание дорогого стоит», -  поделился один из участников СВО. 
Напомним, первый этап диспансеризации ветераны СВО проходят в поликлиниках по месту жительства. Второй этап — углубленная диспансеризация — организован на базе 6 медучреждений региона. 
Системная работа по раннему выявлению болезней, профилактике и формированию здоровых привычек – это часть нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению главы государства Владимира Путина. В этом году углублённую диспансеризацию в регионе прошли более 3400 ветеранов СВО.

 

Фото:   минздрав СО

 

Теги: Медицина Сызрань

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