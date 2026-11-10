Штат Сызранской больницы в сентябре пополнили 4 врача

В сентябре 2026 года в Сызранскую центральную городскую и районную больницу трудоустроились 4 медицинских специалиста. В их числе — врач анестезиолог-реаниматолог, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики и врач-педиатр.

Каждый из врачей получил меры государственной социальной поддержки: единовременную специальную социальную выплату в размере 1 млн рублей и специальную социальную выплату в размере 200 тысяч рублей. Напомним, выплата в размере 1 млн рублей введена в регионе по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева для привлечения специалистов в медучреждения Сызрани и Тольятти.

«Трудоустройство врачей — значимое событие для учреждения. Мы понимаем, что мало привлечь специалиста, важно помочь ему адаптироваться и создать условия для полноценной работы. Поэтому каждому новому сотруднику мы обеспечиваем наставника из числа опытных коллег, знакомим с внутренними процессами и внимательно относимся к обратной связи. Такая поддержка позволяет врачам быстрее включиться в работу и чувствовать себя уверенно», — отметила заместитель главного врача по кадрам Александра Седунова.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО