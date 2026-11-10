В Волжском районе по иску прокуратуры пенсионерке вернули более 68 тысяч рублей, похищенных мошенниками

Прокуратура Волжского района Самарской области изучила материалы уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств у пенсионерки.

Согласно материалам дела, 74-летней женщине поступил телефонный звонок, в ходе которого неизвестные лица вынудили ее перечислить денежные средства в размере более 68 тыс. рублей на «безопасный счет». Личность владельца счета, на который поступили деньги, установлена.

В целях защиты прав пенсионерки прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения.

Исковые требования удовлетворены, денежные средства фактически взысканы. Права потерпевшей восстановлены.