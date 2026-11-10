В Чапаевске водитель, севший за руль пьяным и оскорбивший представителя власти, лишился автомобиля

Прокуратура г. Чапаевска Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения) и ч. 1 ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Государственное обвинение доказало, что в сентябре 2026 года мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, употребив алкоголь, вновь сел за руль автомобиля марки «Мазда СХ-5», однако вскоре был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. На законное требование инспектора пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель ответил отказом.

Кроме того, в ходе отстранения от управления автомобилем мужчина оскорбил представителя власти.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

По ходатайству прокурора автомобиль, находившийся в собственности осужденного, конфискован в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.