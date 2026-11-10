Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов ОВД

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Защита безопасности и прав людей, обеспечение общественного порядка – это ответственная, нужная и очень непростая работа. От ваших решительных и профессиональных действий во многом зависит спокойствие жителей нашего региона. Подчас рискуя жизнью, вы достойно несете свою нелегкую службу, чем вносите огромный вклад в благополучие родной земли.

Многие из вас побывали в дальних командировках, прошли горячие точки, где с честью защищали интересы нашего государства. Благодарю вас за мужество, самоотверженность, товарищескую взаимовыручку и инициативу. Отдельные слова благодарности тем, кто выполнял и продолжает выполнять свой служебный долг в зоне специальной военной операции.

Искренней признательности заслуживают ветераны ОВД. Ваш бесценный опыт, заложенные вами традиции и личный пример помогают молодым полицейским эффективно бороться с терроризмом и экстремизмом, незаконной миграцией, организованной преступностью, экономическими преступлениями и коррупцией.

Уверен, вы и в дальнейшем будете добросовестно выполнять все задачи, поставленные перед вами руководством страны. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку региональных властей в работе по обеспечению общественной безопасности.

Желаю вам успехов в службе и во всех начинаниях на благо нашей Родины – великой России! Крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев