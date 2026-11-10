Самарчанка поддалась на уловки афериста и перевела все свои сбережения  - более одного миллиона рублей

В полицию Самары поступило заявление от 59-летней местной жительницы о факте мошенничества. Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, к женщине, находившейся в поисках заработка, поступил телефонный звонок с заманчивым предложением - получение дохода от инвестирования денежных средств.

По информации ГУ МВД России по Самарской области: женщина поддалась на уловки афериста и перевела все свои сбережения - более одного миллиона рублей неизвестному, под предлогом покупки акций, которые в будущем женщине должны были принести солидный доход.

Спустя время неизвестный, обещавший женщине большие доходы, перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Самарские полицейские напоминают: чтобы не попасться на уловки мошенников, следует открывать счета в офисе брокера, банка или на официальном сайте компании.