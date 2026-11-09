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В Самарской области женщина отдала мошенникам более 700 000 рублей

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В Самарской области женщина отдала мошенникам более 700 000 рублей

С 60-летней жительницей региона связался неизвестный. С целью сформировать ощущение легитимности разговора и снизить настороженность, он представился сотрудником одной из ресурсоснабжающей организации. Под предлогом восстановления единого налогового счета злоумышленник потребовал перевести сбережения, ссылаясь на срочность и обещая, что после завершения операции деньги будут возвращены. Доверившись незнакомцу, женщина лишилась более 700 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция Самарской области предупреждает. Неизвестные звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов, государственных служб, учреждений и разговор касается денег:

- на вас оформляют кредит!                          

- вы осуществили перевод денежных средств для финансирования запрещенных организаций!

- близкий Вам человек попал в беду и для решения вопроса срочно нужны деньги!

- взломан ваш кабинет на портале Госуслуг!

- необходимо задекларировать накопления!

- срочно перевести деньги для восстановления единого налогового счета!

Всё это ЛОЖЬ! Прервите разговор. Запомни сам и расскажи другим!

Теги: Мошенники

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